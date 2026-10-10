Chiến dịch 500 ngày đêm hoàn thành 99,89% tiến độ lấy mẫu hài cốt liệt sĩ

Theo báo cáo của Văn phòng Ban chỉ đạo tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, đến ngày 9/10/2026, lực lượng tìm kiếm, quy tập đã tìm kiếm, quy tập được 3.354 hài cốt liệt sĩ, trong đó có 2.181 hài cốt liệt sĩ trong nước, 217 hài cốt tại Lào và 956 hài cốt tại Campuchia. Trong số này có 5 mộ liệt sĩ tập thể tại Tuyên Quang và 731 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng, TP Hồ Chí Minh.

Lấy mãu hài cốt liệt sĩ tại nghĩa trang Liệt sĩ Hàm Rồng. Ảnh: TTXVN

Hiện có 32 Đội tìm kiếm, quy tập với quân số 1.588 người, gồm 13 đội trong nước và 19 đội ở nước ngoài. Trong đó, tại Lào có 8 đội và Campuchia có 11 đội. Các lực lượng đã tổ chức 24 lễ truy điệu, an táng hài cốt liệt sĩ, đón 1.118 hài cốt liệt sĩ.

Cùng với công tác tìm kiếm, quy tập, Chiến dịch 500 ngày đêm đã đạt kết quả cao trong lấy mẫu hài cốt liệt sĩ. Cụ thể, đã lấy mẫu đối với 210.959 mộ liệt sĩ, đạt 99,89% tiến độ. Trong đó, có 147.290 mộ đủ điều kiện lấy mẫu, đạt 69,82%; 63.669 mộ không đủ điều kiện lấy mẫu.

Đến nay, 33/34 tỉnh, thành phố đã hoàn thành việc lấy mẫu. Hiện chỉ còn tỉnh Vĩnh Long thuộc Quân khu 9 đạt 95% tiến độ lấy mẫu. Toàn chiến dịch đã huy động 297 tổ, đội lấy mẫu với khoảng 3.500 người. Đối với thân nhân liệt sĩ, đã lấy 265.761 mẫu, phân tích 71.102 mẫu và đồng bộ vào cơ sở dữ liệu 66.909 mẫu.

Công tác tiếp nhận, lưu trữ, bảo quản mẫu hài cốt liệt sĩ cũng được triển khai đồng bộ. Đến nay, đã tiếp nhận, lưu trữ, bảo quản 122.121 mẫu hài cốt liệt sĩ của các địa phương. Trong đó, Viện Pháp y Quân đội đã tiếp nhận 65.728 mẫu hài cốt liệt sĩ của 17/17 tỉnh, thành phố; thực hiện giám định 259 mẫu, trong đó 50 mẫu có kết quả trình tự gen.

Song song với công tác tìm kiếm, quy tập và giám định ADN, lực lượng chức năng đã đẩy mạnh rà phá bom mìn, vật nổ tại các khu vực cần tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Đến nay, đã rà phá 17.369,78/22.100 ha, đạt 78,6%. Riêng vùng lõi Vị Xuyên, Tuyên Quang đã rà phá 4.451,6/4.460 ha, đạt 99,81%.Có 360 đội rà phá được huy động, sử dụng 1.311 máy dò và trang thiết bị, với 5.183 người tham gia.

Những kết quả trên góp phần đẩy nhanh tiến độ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, lấy mẫu, giám định ADN và hoàn thiện cơ sở dữ liệu, phục vụ xác định danh tính liệt sĩ còn thiếu thông tin.