Chiến dịch 500 ngày đêm: Hải Phòng vượt tiến độ tìm kiếm hài cốt liệt sĩ

Ban Chỉ đạo 515 TP Hải Phòng vừa thông tin, giai đoạn 1 Chiến dịch 500 ngày đêm của thành phố về tìm kiếm, quy tập (TKQT) và xác định danh tính (XĐDT) hài cốt liệt sĩ đã hoàn thành vượt mức chỉ tiêu và vượt tiến độ cấp trên giao.

Quy mô lớn, triển khai bài bản

Hải Phòng hiện có 66.351 liệt sĩ, yên nghỉ tại 383 nghĩa trang thuộc 107 xã, phường, đặc khu với 66.299 mộ. Trong đó, 230 nghĩa trang ở 94 xã, phường, đặc khu thuộc diện phải lấy mẫu, với tổng cộng 2.566 mộ.

Sau hơn 7 tháng triển khai, thành phố Hải Phòng đã vượt tiến độ cấp trên giao tại giai đoạn 1. Ảnh: Tiến Sinh

Ngay sau khi chiến dịch được phát động, thành phố kiện toàn Ban Chỉ đạo 515, ban hành quy chế hoạt động, phân công từng thành viên theo dõi địa bàn và ban hành 17 văn bản chỉ đạo. Thành phố cũng tổ chức 4 hội nghị tập huấn, thành lập 8 kíp lấy mẫu cùng các kíp bảo quản, vận chuyển, bàn giao mẫu. Hải Phòng được Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 3 chọn làm trước tại nghĩa trang liệt sĩ Tân Tiến (phường An Dương) để rút kinh nghiệm cho toàn quân khu.

Công tác tuyên truyền về Chiến dịch cũng được đẩy mạnh trên các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương. Qua vận động, người dân cung cấp 3 lượt thông tin về mộ liệt sĩ ngoài nghĩa trang, từ đó xác minh được 5 mộ đủ điều kiện tìm kiếm, quy tập.

Tìm kiếm, quy tập vượt gấp đôi chỉ tiêu

Theo báo cáo số 134/BC-BCĐ ngày 25/10/2026 của Ban chỉ đạo 515 TP Hải Phòng, địa phương được Ban chỉ đạo 515 quốc gia giao thực hiện tìm kiếm, quy tập 45 hài cốt liệt sĩ trong tổng số 65 hài cốt liệt sĩ hy sinh, chôn cất ban đầu nhưng chưa được tìm kiếm, quy tập theo kết luận dữ liệu, địa bàn năm 2023.

Tuy nhiên quá trình thực hiện nhiệm vụ, thành phố đã đạt 89, vượt 44 trường hợp. Riêng tại khu Mả Chìa, thôn Mai Sơn, xã Vĩnh Bảo, đội quy tập tìm thấy 56 hài cốt liệt sĩ và đồng bào hy sinh trong kháng chiến chống Pháp. Lễ truy điệu và an táng được tổ chức trang trọng, chu đáo.

Với 57 trường hợp hy sinh trên địa bàn huyện Kiến Thụy cũ, thành phố đã xác định được nơi an táng của 33 trường hợp. Còn 24 trường hợp chưa xác định được nơi hy sinh và chôn cất ban đầu.

Hoàn thành lấy mẫu trước thời hạn

Cũng theo báo cáo từ Ban chỉ đạo 515, đến ngày 23/8, Hải Phòng hoàn thành lấy mẫu tại 230/230 nghĩa trang, khai quật đủ 2.566 mộ, đạt 100%. Trong đó, có 1.943 mộ đủ điều kiện lấy mẫu (75,72%) và toàn bộ số mẫu đã được bàn giao cho Viện Pháp y Quân đội. Còn 623 mộ (24,28%) không đủ điều kiện lấy mẫu, chủ yếu do không có tiểu và hài cốt (460 mộ), có tiểu nhưng không có hài cốt (78 mộ) hoặc hài cốt đã mủn mục (49 mộ).

Với thân nhân liệt sĩ, trong đợt cao điểm từ 27/6 đến 3/7, công an thành phố Hải Phòng lập 5 tổ thu nhận tại 45 điểm, thu 20.929/22.730 mẫu ADN, đạt 92%.

Hải Phòng đã hỗ trợ hơn 15,3 tỉ đồng ngân sách cho Chiến dịch. Ảnh: TS

Công tác xác định danh tính cũng có kết quả. Sở Nội vụ rà soát, cung cấp thông tin liệt sĩ cho 1.297 trường hợp. Quyết định đính chính thông tin trong hồ sơ liệt sĩ, thân nhân liệt sĩ cho 530 trường hợp; xác định danh tính hài cốt liệt sĩ cho 61 trường hợp. Trong đó 37 trường hợp bằng phương pháp thực chứng và 24 trường hợp đề nghị giám định ADN.

Ngày 23/7, thành phố còn khai quật, bàn giao hài cốt 4 liệt sĩ Trung Quốc về nghĩa trang liệt sĩ Trung Quốc tại xã Tiên Lục, tỉnh Bắc Ninh.

Hải Phòng chi hơn 15,3 tỷ đồng hỗ trợ Chiến dịch

Thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, ngoài mức 6 triệu đồng/mộ từ Bộ Quốc phòng, thành phố hỗ trợ thêm 2,615 triệu đồng/mộ và 20 triệu đồng/xã, phường, đặc khu, tổng cộng gần 12,4 tỷ đồng. Cùng với hơn 2,9 tỷ đồng cho việc quy tập, truy điệu và an táng tại Vĩnh Bảo, tổng kinh phí thành phố hỗ trợ vượt 15,3 tỷ đồng.

Bên cạnh nguồn ngân sách, các địa phương huy động thêm nguồn lực xã hội hóa để tổ chức nghi lễ tâm linh và các hoạt động liên quan.

Kế hoạch cho giai đoạn 2 (năm 2027), nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh – Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2027), Hải Phòng sẽ tiếp tục tuyên truyền, tìm kiếm, quy tập các mộ liệt sĩ ngoài nghĩa trang và hoàn tất lấy mẫu ADN thân nhân còn thiếu. Thành phố cũng chỉ đạo xã Vĩnh Bảo quy hoạch, xây dựng khu Mả Chìa.

Ban Chỉ đạo cũng đề nghị Ban chỉ đạo 515 quốc gia chỉ đạo các cơ quan chuyên môn đẩy nhanh tiến độ giám định ADN để sớm trả kết quả về cho địa phương, căn cứ xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, thực hiện chế độ chính sách và tổ chức các hoạt động tri ân theo quy định.