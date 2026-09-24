'Chiến dịch 500 ngày đêm': Hà Nội hoàn thành công tác lấy mẫu hài cốt liệt sỹ trước 3 tháng

Những nỗ lực bền bỉ, thần tốc của hơn 3.000 cán bộ, chiến sĩ và nhân dân Thủ đô trong chưa đầy 2 tháng qua không chỉ mang lại kết quả vượt bậc mà còn thắp sáng hy vọng đoàn tụ cho hàng nghìn gia đình liệt sĩ.

Huy động tổng lực, cán đích ngoạn mục trước kế hoạch

Hưởng ứng “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2027), Ban Chỉ đạo thành phố Hà Nội đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai quyết liệt với quyết tâm chính trị cao nhất.

Tinh thần làm việc "Vượt nắng, thắng mưa" đã giúp Hà Nội hoàn thành công tác lấy mẫu hài cốt liệt sĩ chưa xác định danh tính sớm trước 3 tháng so với kế hoạch của Trung ương. Ảnh: Tùng Dương

Trong khoảng thời gian chưa đầy 2 tháng, thành phố đã huy động quy mô lực lượng hùng hậu với hơn 3.000 người tham gia các tổ đội lấy mẫu tại thực địa.

Nhờ tinh thần đồng lòng, vượt qua mọi khó khăn và triển khai đồng bộ các giải pháp linh hoạt, đến ngày 23-9-2026, Hà Nội đã chính thức hoàn thành nhiệm vụ lấy mẫu tại toàn bộ 230 nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn. Tiến độ thần tốc này giúp Thủ đô về đích sớm 15 ngày so với mục tiêu đề ra của Ban Chỉ đạo thành phố (trước ngày 10-10-2026) và bứt phá về đích sớm tới 3 tháng so với hạn định của Ban Chỉ đạo Quốc gia (trước ngày 31-12-2026).

Tính đến thời điểm hoàn tất, các lực lượng chức năng đã khai quật, lấy mẫu ở 4.468 ngôi mộ, đạt tuyệt đối 100% kế hoạch. Trong đó, có 3.672 mộ bảo đảm điều kiện lấy mẫu (đạt tỷ lệ 81,18%) và 796 mộ không đủ điều kiện lấy mẫu.

Cùng với đó, khâu bảo quản và lưu trữ được thực hiện nghiêm cẩn; toàn bộ 3.678 mẫu hài cốt liệt sĩ đã được bàn giao chuẩn xác theo đúng quy trình, quy chuẩn kỹ thuật tới Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam nhằm phục vụ công tác giám định ADN. Đáng chú ý, toàn bộ quá trình thực hiện đều bảo đảm an toàn tuyệt đối về con người và trang thiết bị kỹ thuật.

Hiệu quả đồng bộ từ dữ liệu thân nhân đến lộ trình tiếp theo

Đi đôi với chiến dịch tại các nghĩa trang, công tác thu thập mẫu ADN của thân nhân liệt sĩ cũng được Công an thành phố và UBND các xã, phường triển khai ráo riết theo nguyên tắc phân công “rõ người, rõ việc, rõ tiến độ”.

Đến nay, hệ thống cơ sở dữ liệu dân cư Quốc gia đã cập nhật thành công thông tin của 38.989 trường hợp thân nhân, qua đó lực lượng chức năng đã tiến hành thu nhận 15.230 mẫu sinh phẩm ADN theo danh sách đăng ký.

Sự vào cuộc bài bản, chặt chẽ của cả hệ thống chính trị cùng sự đồng thuận sâu rộng của nhân dân chính là chìa khóa then chốt để Thủ đô đạt được những kết quả rất đáng trân trọng này.

Chung sức, chung lòng, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ. Ảnh: Mai Hoa

Phát huy thắng lợi vừa đạt được, trong giai đoạn tiếp theo, Hà Nội tiếp tục dồn sức triển khai các nhiệm vụ trọng tâm. Thành phố sẽ tổ chức tìm kiếm, quy tập đối với 14 mộ liệt sĩ theo kết luận đợt 1 năm 2025 tại 4 xã Bất Bạt, Vật Lại, Suối Hai, Cổ Đô và các khu vực có manh mối. Đồng thời, hoàn thành việc lập dữ liệu mộ và nghĩa trang tại 340 nghĩa trang liệt sĩ trên toàn địa bàn Thủ đô.

Bên cạnh việc hoàn tất thu mẫu sinh phẩm thân nhân, UBND các cấp sẽ đẩy mạnh kế hoạch tu bổ, chỉnh trang trang nghiêm tất cả các phần mộ và công trình ghi công, chuẩn bị chu đáo nhất hướng về cột mốc 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ năm 2027, làm tròn đạo lý thiêng liêng “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc.

Thành công vượt bậc và những dấu mốc bứt phá đầy tự hào ấy trước hết bắt nguồn từ việc cấp ủy, chỉ huy, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trên địa bàn Thủ đô đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, thực hiện nghiêm túc, đồng bộ, quyết liệt và hiệu quả chủ trương của Đảng, Nhà nước, cũng như các chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Quốc gia và Bộ Quốc phòng về công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Toàn thể các lực lượng tham gia đã bước vào “Chiến dịch 500 ngày đêm” bằng tất cả quyết tâm sắt đá, tinh thần trách nhiệm cao độ, dồn trọn tâm trí, sức lực và nghĩa tình đồng đội sâu nặng. Đây không đơn thuần là một nhiệm vụ chính trị, mà thực sự là “mệnh lệnh từ trái tim”, thôi thúc mỗi cán bộ, chiến sĩ nỗ lực chạy đua với thời gian, vượt qua mọi gian khó để mang lại niềm an ủi lớn lao cho gia đình các anh hùng liệt sĩ.

Kết quả ấn tượng của chiến dịch không chỉ khẳng định năng lực chỉ đạo, điều hành kỷ cương, hiệu quả của Hà Nội mà còn nâng tầm ý nghĩa thiêng liêng của truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, tỏa sáng đạo lý tri ân cao đẹp của Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân Thủ đô.