Tỉnh Điện Biên tổ chức Lễ viếng, truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh tại Lào tại Nghĩa trang Liệt sĩ Tông Khao, xã Thanh Nưa, tháng 6/2026 - Ảnh: chinhphu.vn/Thu Giang

Theo báo cáo của Văn phòng Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, tính đến ngày 27/1 toàn chiến dịch đã tìm kiếm, quy tập được 5.023 hài cốt liệt sĩ, đạt 71,76% mục tiêu về tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Trong đó, tại địa bàn trong nước quy tập được 3.478 hài cốt liệt sĩ, tại Lào 362 hài cốt liệt sĩ và Campuchia 1.183 hài cốt liệt sĩ; có 179 hài cốt liệt sĩ đã xác định được danh tính.

Riêng khu vực Công viên Lê Thị Riêng (TPHCM) đã tìm kiếm, quy tập được 1.141 hài cốt liệt sĩ, trong đó 731 hài cốt liệt sĩ đã được an táng ngày 14/10.

Hiện có 32 đội tìm kiếm, quy tập với 1.588 cán bộ, chiến sĩ đang thực hiện nhiệm vụ, gồm 13 đội trong nước và 19 đội ở nước ngoài (8 đội tại Lào, 11 đội tại Campuchia). Các lực lượng đã tổ chức 31 lễ truy điệu, an táng 2.175 hài cốt liệt sĩ.

Đẩy mạnh lấy mẫu, giám định ADN xác định danh tính liệt sĩ

Công tác lấy mẫu hài cốt liệt sĩ trong các nghĩa trang liệt sĩ tiếp tục được triển khai đồng bộ. Đến ngày 10/10/2026, có 34/34 tỉnh, thành phố thuộc 7/7 quân khu đã hoàn thành tổ chức lấy mẫu hài cốt liệt sĩ đối với 230.000 mộ liệt sĩ trong nghĩa trang, đạt 100% chỉ tiêu Chiến dịch.

Trong đó, chiến dịch đã tổ chức lấy mẫu đối với 211.300 mộ; số mộ đủ điều kiện lấy mẫu là 147.638, đạt 69,87%. Toàn bộ mẫu hài cốt liệt sĩ đã được bàn giao về các đơn vị giám định.

Đối với công tác lấy mẫu thân nhân liệt sĩ, Bộ Công an đã lấy 319.371 mẫu, phân tích 108.304 mẫu và đồng bộ vào cơ sở dữ liệu 99.418 mẫu.

Viện Pháp y Quân đội tiếp nhận, lưu trữ, bảo quản 76.357 mẫu hài cốt liệt sĩ; số hóa thông tin 75.965 mẫu, đưa vào lưu trữ lâu dài 35.670 mẫu. Đơn vị đã tách chiết 582 mẫu hài cốt liệt sĩ, thu được 80 trình tự ADN.

Công tác rà phá bom mìn, vật nổ phục vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ đạt 21.832/22.100 ha, tương đương 98,79% kế hoạch.

Đến ngày 25/11, các lực lượng đã hoàn thành toàn bộ diện tích rà phá bom mìn, vật nổ tại các địa bàn trọng điểm, vùng lõi gồm Vị Xuyên (Tuyên Quang) với 4.460 ha, Lào Cai 2.700 ha, Điện Biên 1.670 ha và Lai Châu 2.910 ha.

Toàn chiến dịch huy động 360 đội rà phá bom mìn, sử dụng 1.311 máy dò và trang thiết bị cùng 5.183 người thực hiện nhiệm vụ.

Trong thời gian tới, Ban Chỉ đạo quốc gia tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ ở trong và ngoài nước, trọng tâm tại địa bàn trong nước; tập trung rà soát, làm giàu hồ sơ thông tin mộ liệt sĩ, nhất là mộ liệt sĩ tập thể, tổ chức hội thảo khoa học xác minh, kết luận thông tin, triển khai tìm kiếm, quy tập.

Ban Chỉ đạo quốc gia cũng chuẩn bị tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện nhiệm vụ năm 2026 và sơ kết giai đoạn 1 Chiến dịch 500 ngày đêm dự kiến vào ngày 7/12.