Ban Chỉ huy quân sự xã Đặng Thùy Trâm (Quảng Ngãi) tổ chức tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại khu vực Bệnh xá Đức Phổ. (Ảnh: HIỂN CỪ)

Theo báo cáo của Văn phòng Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, tính đến ngày 27/11, các lực lượng thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ (Chiến dịch 500 ngày đêm) đã tìm kiếm, quy tập được 5.023 hài cốt liệt sĩ, đạt 71,76% mục tiêu đề ra. Trong đó, có 3.478 hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập trong nước, 362 hài cốt tại Lào và 1.183 hài cốt tại Campuchia; có 179 hài cốt liệt sĩ đã xác định được danh tính.

Riêng tại Công viên Lê Thị Riêng, Thành phố Hồ Chí Minh, lực lượng chức năng đã tìm kiếm được 1.141 hài cốt liệt sĩ, trong đó 731 hài cốt đã được an táng vào ngày 14/10/2026.

Hiện có 32 đội tìm kiếm, quy tập với quân số 1.588 người đang làm nhiệm vụ, gồm 13 đội trong nước và 19 đội ở nước ngoài (Lào: 8 đội, Campuchia: 11 đội). Cả nước đã tổ chức 31 lễ truy điệu, an táng 2.175 hài cốt liệt sĩ.

Đến ngày 10/10/2026, có 34/34 tỉnh, thành phố thuộc 7/7 quân khu đã hoàn thành tổ chức lấy mẫu hài cốt liệt sĩ đối với 230.000 mộ liệt sĩ trong nghĩa trang, đạt 100% chỉ tiêu Chiến dịch.

Trong đó, chiến dịch đã tổ chức lấy mẫu đối với 211.300 mộ; số mộ đủ điều kiện lấy mẫu là 147.638, đạt 69,87%. Toàn bộ mẫu hài cốt liệt sĩ đã được bàn giao về các đơn vị giám định.

Về công tác lấy mẫu hài cốt liệt sĩ trong các nghĩa trang liệt sĩ, đến ngày 10/10, có 34/34 tỉnh, thành phố thuộc 7/7 quân khu đã hoàn thành tổ chức lấy mẫu hài cốt liệt sĩ đối với 230.000 mộ liệt sĩ trong nghĩa trang, đạt 100% chỉ tiêu Chiến dịch.

Trong đó, chiến dịch đã tổ chức lấy mẫu đối với 211.300 mộ; số mộ đủ điều kiện lấy mẫu là 147.638, đạt 69,87%. Toàn bộ mẫu hài cốt liệt sĩ đã được bàn giao về các đơn vị giám định.

Về lấy mẫu thân nhân liệt sĩ, Bộ Công an đã lấy 319.371 mẫu, phân tích 108.304 mẫu và đồng bộ vào cơ sở dữ liệu 99.418 mẫu.

Hiện các đơn vị đã tiếp nhận, lưu trữ, bảo quản 164.854 mẫu hài cốt liệt sĩ của các địa phương. Riêng Viện Pháp y Quân đội tiếp nhận 76.357 mẫu; số hóa thông tin 75.965 mẫu, đưa vào lưu trữ lâu dài 35.670 mẫu. Đơn vị đã tách chiết 582 mẫu hài cốt liệt sĩ và thu được 80 trình tự ADN.

Đáng chú ý, về công tác rà phá bom mìn, vật nổ, tính đến ngày 27/11, lực lượng chức năng đã rà phá bom mìn, vật nổ được 21.832ha trên tổng số 22.100ha, tương đương 98,79% kế hoạch.

Đến ngày 25/11, các lực lượng đã hoàn thành 100% diện tích rà phá bom mìn, vật nổ tại các địa bàn trọng điểm, vùng lõi gồm Vị Xuyên (Tuyên Quang) với 4.460ha, Lào Cai 2.700ha, Điện Biên 1.670ha và Lai Châu 2.910ha.

Toàn chiến dịch huy động 360 đội rà phá bom mìn, sử dụng 1.311 máy dò và trang thiết bị cùng 5.183 người thực hiện nhiệm vụ.

Thời gian tới, Ban Chỉ đạo quốc gia tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ ở trong và ngoài nước, trọng tâm tại địa bàn trong nước; tập trung rà soát, làm giàu hồ sơ thông tin mộ liệt sĩ, nhất là mộ liệt sĩ tập thể, tổ chức hội thảo khoa học xác minh, kết luận thông tin, triển khai tìm kiếm, quy tập.

Ban Chỉ đạo quốc gia cũng chuẩn bị tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện nhiệm vụ năm 2026 và sơ kết giai đoạn 1 Chiến dịch 500 ngày đêm, dự kiến diễn ra vào ngày 7/12.