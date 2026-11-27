Thành phố Hồ Chí Minh triển khai chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Chiến dịch 500 ngày đêm đã đạt 71,76% mục tiêu đề ra

Theo báo cáo của Văn phòng Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, trong tổng số 5.023 hài cốt liệt sĩ được quy tập tính đến ngày 27/11, có 3.478 hài cốt tại địa bàn trong nước, 362 hài cốt tại Lào và 1.183 hài cốt tại Campuchia. Riêng tại khu vực Công viên Lê Thị Riêng (Thành phố Hồ Chí Minh), các lực lượng đã tìm kiếm, quy tập được 1.141 hài cốt liệt sĩ và tổ chức an táng 731 hài cốt liệt sĩ vào ngày 14/10.

Hiện đang duy trì 32 đội tìm kiếm, quy tập với 1.588 cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ, gồm 13 đội ở trong nước và 19 đội ở nước ngoài (8 đội ở Lào, 11 đội ở Campuchia). Các địa phương, đơn vị cũng đã trang trọng tổ chức 31 lễ truy điệu, an táng cho 2.175 hài cốt liệt sĩ.

Đẩy mạnh lấy mẫu, giám định ADN xác định danh tính liệt sĩ

Công tác lấy mẫu hài cốt tại các nghĩa trang liệt sĩ tiếp tục được triển khai đồng bộ.

Đến ngày 10/10/2026, có 34/34 tỉnh, thành phố thuộc 7/7 quân khu đã hoàn thành tổ chức lấy mẫu hài cốt liệt sĩ đối với 230.000 mộ liệt sĩ trong nghĩa trang, đạt 100% chỉ tiêu Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Trong đó, chiến dịch đã tổ chức lấy mẫu đối với 211.300 mộ; số mộ đủ điều kiện thu mẫu sinh phẩm là 147.638, đạt 69,87%. Toàn bộ số mẫu này đã được bàn giao về các đơn vị giám định.

Đối với công tác thu nhận mẫu đối chứng từ thân nhân liệt sĩ, Bộ Công an đã thu nhận 319.371 mẫu, phân tích 108.304 mẫu và đồng bộ 99.418 mẫu vào cơ sở dữ liệu.

Về phía Quân đội, Viện Pháp y Quân đội đã tiếp nhận, bảo quản 76.357 mẫu hài cốt liệt sĩ; số hóa thông tin 75.965 mẫu, đưa vào lưu trữ lâu dài 35.670 mẫu, đồng thời tách chiết 582 mẫu và thu được 80 trình tự ADN.

Tập trung rà soát, hoàn thiện hồ sơ thông tin mộ liệt sĩ

Song song với đó, công tác rà phá bom mìn, vật nổ phục vụ tìm kiếm, quy tập đã hoàn thành trên diện tích 21.832/22.100 ha, đạt 98,79% kế hoạch.

Tính đến ngày 25/11, các lực lượng đã xử lý xong toàn bộ diện tích tại các địa bàn trọng điểm, vùng lõi gồm: Vị Xuyên (Tuyên Quang) với 4.460 ha, Lào Cai 2.700 ha, Điện Biên 1.670 ha và Lai Châu 2.910 ha. Toàn chiến dịch đã huy động 360 đội rà phá bom mìn cùng 5.183 nhân lực và 1.311 máy dò, trang thiết bị chuyên dụng.

Trong thời gian tới, Ban Chỉ đạo quốc gia tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập cả ở trong và ngoài nước (trọng tâm là địa bàn trong nước); tập trung rà soát, hoàn thiện hồ sơ thông tin mộ liệt sĩ, đặc biệt là các mộ tập thể, và tổ chức hội thảo khoa học để xác minh, kết luận thông tin.

Dự kiến ngày 7/12/2026, Ban Chỉ đạo quốc gia sẽ tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2026 và sơ kết giai đoạn 1 của Chiến dịch.

Xây dựng sê-ri phim ký sự về Chiến dịch 500 ngày đêm

Trước đó, ngày 2/4/2026 tại Thành cổ Quảng Trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ đã phát động "Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ".

Chiến dịch 500 ngày đêm được tính từ ngày 15/3/2026 đến ngày 27/7/2027, hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2027), với mục tiêu quy tập khoảng 7.000 hài cốt liệt sĩ; lấy mẫu khoảng 230.000 mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin; giám định ADN khoảng 18.000 mẫu hài cốt liệt sĩ; hoàn thiện cơ sở dữ liệu gen thân nhân và rà phá bom mìn, vật nổ tại các địa bàn trọng điểm.

Theo Đề án tổ chức các hoạt động trọng tâm hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, các cơ quan chức năng sẽ đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, triển lãm, chương trình chính luận tuyên truyền về 80 năm công tác người có công với cách mạng, đồng thời bảo tồn và phát huy giá trị các công trình ghi công liệt sĩ. Đặc biệt, sê-ri phim ký sự truyền hình và phim tài liệu điện ảnh về Chiến dịch 500 ngày đêm sẽ được sản xuất và dự kiến phát sóng tập đầu tiên vào ngày 29/4/2027, khép lại bằng tập cuối vào đúng ngày 27/7/2027.