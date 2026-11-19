Theo số liệu cập nhật đến ngày 19/11, trong tổng số 4.711 hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập, có 3.244 hài cốt trong nước, 303 hài cốt tại Lào và 1.164 hài cốt tại Campuchia. Trong đó, đã xác định được danh tính 168 liệt sĩ.

Riêng tại Công viên Lê Thị Riêng (TPHCM), lực lượng chức năng đã tìm kiếm, quy tập được 1.037 hài cốt liệt sĩ, trong đó 731 hài cốt đã được tổ chức an táng ngày 14/10.

Hài cốt liệt sỹ tìm kiếm, quy tập tại Công viên Lê Thị Riêng được an táng tại Nghĩa trang Liệt sỹ TPHCM

Hiện có 32 đội tìm kiếm, quy tập với tổng quân số 1.588 người đang thực hiện nhiệm vụ, gồm 13 đội trong nước và 19 đội ở nước ngoài (8 đội tại Lào, 11 đội tại Campuchia).

Các lực lượng đã tổ chức 31 lễ truy điệu, an táng 2.175 hài cốt liệt sĩ.

Đẩy nhanh lấy mẫu, phân tích ADN phục vụ xác định danh tính liệt sĩ

Cùng với công tác tìm kiếm, quy tập, việc lấy mẫu hài cốt liệt sĩ và mẫu sinh phẩm thân nhân được triển khai đồng bộ, tạo cơ sở dữ liệu phục vụ công tác xác định danh tính liệt sĩ còn thiếu thông tin.

Đến ngày 10/10, cả 7/7 quân khu và 34/34 tỉnh, thành phố đã hoàn thành lấy mẫu hài cốt liệt sĩ đối với 211.300 mộ trong các nghĩa trang liệt sĩ. Trong số này, có 147.638 mộ đủ điều kiện lấy mẫu, đạt 69,87%.

Tính chung toàn Chiến dịch, đã hoàn thành lấy mẫu đối với 230.000 mộ, trong đó 211.300 mẫu được lấy trong thời gian triển khai Chiến dịch và 18.700 mẫu được lấy trước đó.

Đối với mẫu sinh phẩm thân nhân liệt sĩ, các lực lượng đã lấy được 276.853 mẫu; trong đó, 100.701 mẫu đã được phân tích và 95.797 mẫu được đồng bộ vào cơ sở dữ liệu.

Công tác tiếp nhận, lưu trữ và bảo quản mẫu hài cốt liệt sĩ cũng được chú trọng. Tổng số mẫu được tiếp nhận từ các địa phương là 164.854 mẫu. Riêng Viện Pháp y Quân đội đã tiếp nhận 76.345 mẫu hài cốt liệt sĩ, số hóa thông tin 75.965 mẫu, đưa vào lưu trữ lâu dài 35.670 mẫu.

Đáng chú ý, Viện Pháp y Quân đội đã thực hiện tách chiết 552 mẫu hài cốt liệt sĩ, thu được 70 trình tự ADN, phục vụ công tác giám định, xác định danh tính liệt sĩ.

Trong khuôn khổ Chiến dịch, công tác rà phá bom mìn, vật nổ tại các khu vực trọng điểm tiếp tục được triển khai, góp phần bảo đảm an toàn cho hoạt động tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Đến ngày 19/11/2026, các lực lượng đã rà phá được 20.964,3/22.100 ha, đạt 94,86% kế hoạch.

Đáng chú ý, công tác rà phá bom mìn, vật nổ tại vùng lõi Vị Xuyên (Tuyên Quang) đã hoàn thành ngày 12/10/2026 với diện tích 4.460 ha; tại Lào Cai hoàn thành ngày 10/11/2026 với diện tích 2.700 ha.

Những kết quả đạt được cho thấy nỗ lực của các lực lượng trong triển khai đồng bộ các nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập, lấy mẫu, giám định ADN và rà phá bom mìn, vật nổ. Qua đó, từng bước đẩy nhanh tiến độ thực hiện mục tiêu của Chiến dịch 500 ngày đêm.

Dự kiến Hội nghị toàn quốc sơ kết Chiến dịch 500 ngày đêm sẽ được tổ chức vào đầu tháng 12/2026.