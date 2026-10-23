Chiến dịch 500 ngày đêm: Đã lấy 276.853 mẫu ADN của thân nhân liệt sĩ

Theo báo cáo của Văn phòng Ban chỉ đạo tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, tính đến ngày 22/10/2026, các lực lượng đã tìm kiếm và quy tập được 3.838 hài cốt liệt sĩ, đạt 54,83% kế hoạch đề ra. Cụ thể, số lượng quy tập trong nước là 2.535 hài cốt, tại Lào là 238 hài cốt và tại Campuchia là 1.065 hài cốt.

Riêng tại khu vực Công viên Lê Thị Riêng (Thành phố Hồ Chí Minh), lực lượng chức năng đã quy tập được 800 hài cốt và tiến hành an táng 731 hài cốt vào ngày 14/10.

Cán bộ thu nhận sinh phẩm ADN thân nhân liệt sĩ chưa xác định danh tính. Ảnh: TTXVN phát

Toàn chiến dịch huy động 32 đội tìm kiếm, quy tập với tổng quân số 1.588 người, bao gồm 13 đội hoạt động trong nước và 19 đội ở nước ngoài (trong đó có 8 đội ở Lào và 11 đội ở Campuchia).

Các đơn vị đã tổ chức trang trọng 29 lễ truy điệu và an táng cho 2.132 hài cốt liệt sĩ.

Tính đến ngày 10/10/2026, 7/7 quân khu cùng 34/34 tỉnh, thành phố đã hoàn thành công tác lấy mẫu hài cốt liệt sĩ đối với 211.300 mộ trong các nghĩa trang liệt sĩ trên cả nước. Trong số đó, có 147.638 mộ đủ điều kiện lấy mẫu (đạt 69,87%) và 63.662 mộ không đủ điều kiện.

Công tác này huy động 297 tổ lấy mẫu với 3.500 người tham gia.

Đối với thân nhân liệt sĩ, lực lượng chức năng đã lấy 276.853 mẫu, tiến hành phân tích 100.701 mẫu và thực hiện đồng bộ vào cơ sở dữ liệu được 95.797 mẫu.

Các địa phương đã tiếp nhận, lưu trữ và bảo quản 130.574 mẫu hài cốt liệt sĩ. Trong đó, Viện Pháp y Quân đội đã tiếp nhận 76.232 mẫu, tiến hành giám định 354 mẫu,kết quả có 61 mẫu có giải trình tự gen.

Đối với công tác rà phá bom mìn, vật nổ, lực lượng công binh và các đơn vị liên quan đã rà phá bom mìn, vật nổ được hơn 18.966 héc-ta trên tổng số 22.100 héc-ta, đạt 85,82%.

Đặc biệt, tính đến ngày 12/10/2026, vùng lõi Vị Xuyên (Tuyên Quang) đã hoàn thành 100% công tác rà phá bom mìn, vật nổ trên toàn bộ diện tích 4.460 héc-ta.