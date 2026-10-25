Chiến dịch 500 ngày đêm: Đã đạt 51,59% chỉ tiêu tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ

Tổng duyệt lễ viếng, truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập tại Công viên văn hoá Lê Thị Riêng. (Ảnh: chinhphu.vn)

Theo số liệu cập nhật đến ngày 13/10/2026, Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ (Chiến dịch 500 ngày đêm) đang được triển khai đồng bộ trên nhiều địa bàn, với các nhiệm vụ trọng tâm gồm tìm kiếm, quy tập hài cốt, thu thập và phân tích mẫu sinh phẩm, hoàn thiện cơ sở dữ liệu và rà phá bom mìn, vật nổ tại các khu vực trọng điểm.

Tìm kiếm, quy tập 3.611 hài cốt liệt sĩ

Đến nay, chiến dịch đã tìm kiếm, quy tập được 3.611 hài cốt liệt sĩ, đạt 51,59% chỉ tiêu. Trong đó, 2.374 hài cốt được tìm kiếm, quy tập trong nước; 217 hài cốt tại Lào và 1.020 hài cốt tại Campuchia.

Đáng chú ý, trong số hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập có 5 mộ liệt sĩ tập thể tại Tuyên Quang và 731 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Văn hoá Lê Thị Riêng (Thành phố Hồ Chí Minh).

Hiện có 32 đội tìm kiếm, quy tập với tổng quân số 1.588 người đang thực hiện nhiệm vụ, gồm 13 đội trong nước và 19 đội ở nước ngoài. Trong số các đội làm nhiệm vụ ở nước ngoài, có 8 đội tại Lào và 11 đội tại Campuchia.

Cùng với công tác tìm kiếm, quy tập, các địa phương và đơn vị đã tổ chức 24 lễ truy điệu, an táng hài cốt liệt sĩ, đưa 1.118 hài cốt liệt sĩ về an nghỉ tại các nghĩa trang. Đây là hoạt động thể hiện lòng biết ơn đối với những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, đồng thời đáp ứng nguyện vọng của thân nhân và Nhân dân.

Trong công tác xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, 7/7 quân khu và 34/34 tỉnh, thành phố đã hoàn thành việc lấy mẫu hài cốt liệt sĩ tại các nghĩa trang, với tổng số 211.301 mộ được rà soát.

Trong số này, có 147.640 mộ đủ điều kiện lấy mẫu, đạt 69,87%; 63.661 mộ không đủ điều kiện lấy mẫu.

Đối với mẫu sinh phẩm thân nhân liệt sĩ, tổng số mẫu đã thu thập đạt 265.761. Trong đó, 71.102 mẫu đã được phân tích và 66.909 mẫu được đồng bộ vào cơ sở dữ liệu.

Việc thu thập, phân tích và đồng bộ dữ liệu mẫu sinh phẩm là khâu quan trọng, tạo cơ sở phục vụ đối chiếu, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin. Kết quả này góp phần từng bước hoàn thiện dữ liệu phục vụ công tác tìm kiếm, xác định danh tính liệt sĩ trong thời gian tới.

Công tác tiếp nhận, lưu trữ và bảo quản mẫu hài cốt liệt sĩ tiếp tục được triển khai. Tổng số mẫu hài cốt liệt sĩ do các địa phương chuyển đến đã được tiếp nhận, lưu trữ và bảo quản là 122.121 mẫu.

Riêng Viện Pháp y Quân đội đã tiếp nhận 65.728 mẫu hài cốt liệt sĩ, tiến hành giám định 354 mẫu. Qua giám định, có 61 mẫu thu được trình tự gen, phục vụ nghiên cứu, đối chiếu và xác định danh tính liệt sĩ.

Cùng với nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính liệt sĩ, công tác rà phá bom mìn, vật nổ được triển khai nhằm bảo đảm an toàn cho lực lượng thực hiện nhiệm vụ, tạo điều kiện tiếp cận các khu vực có thông tin về mộ liệt sĩ.

Đến ngày 13/10/2026, diện tích rà phá bom mìn, vật nổ đạt 17.836,272 ha trên tổng số 22.100 ha, tương đương 80,71% kế hoạch.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà tại tại phiên họp Chính phủ thường kỳ ngày 3/10. (Ảnh: chinhphu.vn/NHẬT BẮC)

Trước yêu cầu nâng cao hiệu quả xác định danh tính liệt sĩ bằng công nghệ ADN, tại phiên họp Chính phủ thường kỳ ngày 3/10, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, đề nghị các địa phương tiếp tục bổ sung mẫu sinh phẩm thân nhân theo dòng cha theo hướng dẫn của Bộ Công an.

Theo Phó Thủ tướng, mặc dù công tác lấy mẫu sinh phẩm thân nhân đã cơ bản hoàn thành chỉ tiêu, việc ứng dụng công nghệ xác định ADN thế hệ mới đòi hỏi tiếp tục bổ sung mẫu để bảo đảm dữ liệu phục vụ đối chiếu, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Bộ Công an được đề nghị tổ chức thêm một tháng cao điểm, đẩy nhanh tiến độ và phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ ngay trong năm nay.

Bên cạnh đó, việc rà soát, hoàn thiện hồ sơ liên quan đến các phần mộ và mộ tập thể liệt sĩ cũng được xác định là nhiệm vụ cần tập trung triển khai. Hiện có khoảng 250 hồ sơ thuộc nhóm này, trong đó 39 bộ hồ sơ đã cơ bản hoàn thành việc thu thập, đối chiếu thông tin trên cơ sở hồ sơ được chuyển giao từ các tổ chức, cá nhân phía Hoa Kỳ.

Phó Thủ tướng đề nghị UBND các tỉnh, thành phố khẩn trương chủ trì, phối hợp bổ sung, làm giàu và hoàn thiện thông tin hồ sơ, nhất là thông tin từ các nhân chứng trong và ngoài nước; đồng thời phối hợp chặt chẽ với Ban Chỉ đạo, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và các cơ quan liên quan để thực hiện nhiệm vụ.

Theo kế hoạch, Chiến dịch 500 ngày đêm đặt ra 5 mục tiêu trọng tâm: Tìm kiếm, quy tập khoảng 7.000 hài cốt liệt sĩ; hoàn thành lấy mẫu hài cốt đối với khoảng 230.000 mộ liệt sĩ chưa xác định được danh tính trong các nghĩa trang và hài cốt tìm kiếm, quy tập được; giám định ADN khoảng 18.000 mẫu hài cốt liệt sĩ; xây dựng, hoàn thiện và đưa vào vận hành cơ sở dữ liệu gen thân nhân liệt sĩ chưa xác định được thông tin phục vụ đối sánh; đẩy mạnh, hoàn thành rà phá bom mìn, vật nổ tại các địa bàn trọng điểm, vùng lõi như Vị Xuyên (Tuyên Quang), Lào Cai, Lạng Sơn và các khu vực có thông tin về mộ liệt sĩ.

Thời gian tới, việc tăng cường phối hợp giữa các địa phương, đơn vị quân đội, công an và cơ quan chuyên môn; bổ sung thông tin hồ sơ, nâng cao hiệu quả phân tích mẫu sinh phẩm và bảo đảm an toàn tại các khu vực tìm kiếm sẽ có ý nghĩa quan trọng đối với mục tiêu đưa các liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương, đáp ứng nguyện vọng của thân nhân và Nhân dân./.

Nguồn: Báo Điện tử Chính phủ