Chiến dịch 500 ngày đêm: Các đội K quy tập thêm 9 hài cốt liệt sĩ tại nước bạn

Ngày 6/10, Bộ CHQS tỉnh Tây Ninh cho biết, trong số 9 hài cốt liệt sĩ vừa được quy tập, Đội K70 thuộc Cục Chính trị Quân khu 7 tìm thấy 1 hài cốt tại tỉnh Tboung Khmum.

Đội K71 thuộc Bộ CHQS tỉnh Tây Ninh quy tập 4 hài cốt tại hai tỉnh Banteay Meanchey và Oddar Meanchey. Trong khi đó, Đội K73 thuộc Bộ CHQS tỉnh Tây Ninh tìm kiếm, quy tập 4 hài cốt tại các tỉnh Pailin và Svay Rieng.

Cán bộ, chiến sĩ các đội K bám sát từng địa bàn, kiên trì tìm kiếm trong điều kiện địa hình, thời tiết còn nhiều khó khăn. (Ảnh: Tiến Đàn).

Kết quả trên tiếp tục cho thấy hiệu quả của công tác tìm kiếm, quy tập trong giai đoạn 1, mùa khô 2026-2027, được các đội K triển khai từ đầu tháng 9.

Trên từng địa bàn, cán bộ, chiến sĩ vừa tổ chức khảo sát, tìm kiếm, vừa phối hợp với chính quyền, lực lượng vũ trang và người dân Campuchia để thu thập, xác minh thông tin liên quan đến vị trí chôn cất liệt sĩ.

Từ ngày 4/9 - 5/10, ba đội K đã tìm kiếm và quy tập được 121 hài cốt liệt sĩ tại Campuchia. Trong đó, Đội K70 quy tập 38 hài cốt, Đội K71 tìm thấy 37 hài cốt và Đội K73 quy tập 46 hài cốt.

Đáng chú ý, riêng Đội K71 và K73 của Bộ CHQS tỉnh Tây Ninh đã tìm kiếm, quy tập được 83 hài cốt liệt sĩ trong thời gian này. Những kết quả đạt được là cơ sở quan trọng để các lực lượng tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm, xác minh thêm các nguồn tin về những khu vực có khả năng còn hài cốt liệt sĩ.

Để có được kết quả trên, cán bộ, chiến sĩ các đội K phải bám sát từng địa bàn, kiên trì tìm kiếm trong điều kiện địa hình, thời tiết còn nhiều khó khăn.

Quá trình thực hiện nhiệm vụ cũng nhận được sự phối hợp, hỗ trợ của chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân Campuchia trong cung cấp thông tin, xác định vị trí và tạo điều kiện thuận lợi cho các đội K triển khai công việc.

Theo kế hoạch, các lực lượng tiếp tục rà soát, xác minh thông tin và tổ chức tìm kiếm tại những khu vực có căn cứ, không bỏ sót các nguồn tin có giá trị.

Mục tiêu là tìm kiếm, quy tập đầy đủ nhất có thể những hài cốt liệt sĩ còn nằm lại trên đất Campuchia, đưa về nước để an táng, góp phần thực hiện tốt chính sách “Đền ơn đáp nghĩa”.

Tính chung trong Chiến dịch 500 ngày đêm, đến ngày 5/10, tỉnh Tây Ninh đã tìm kiếm, quy tập được 381 hài cốt liệt sĩ, đạt 63,5% chỉ tiêu 600 hài cốt liệt sĩ.