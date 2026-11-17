Theo số liệu của Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, đến ngày 17/11/2026, Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ đã đạt nhiều kết quả quan trọng trên cả bốn mặt công tác.

Lực lượng chức năng làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng.

Tính đến ngày 17/11, các đội tìm kiếm, quy tập đã quy tập được 4.644 hài cốt liệt sĩ, đạt 66,34% chỉ tiêu. Trong đó, trong nước là 3.183 hài cốt, ở Lào 302 và ở Campuchia 1.159. Có 152 hài cốt đã xác định được danh tính. Riêng Công viên Lê Thị Riêng (TP Hồ Chí Minh) quy tập 1.018 hài cốt, trong đó 731 hài cốt đã được an táng ngày 14/10.

Theo báo cáo của Văn phòng Ban Chỉ đạo quốc gia ngày 25/9, kết quả quy tập khi đó là 2.876 hài cốt, đạt 41,09%. Như vậy, trong gần hai tháng, con số này tăng thêm 1.768 hài cốt.

Hiện có 32 đội tìm kiếm, quy tập với quân số 1.588 người đang làm nhiệm vụ, gồm 13 đội trong nước và 19 đội ở nước ngoài (Lào 8 đội, Campuchia 11 đội). Cả nước đã tổ chức 31 lễ truy điệu, an táng 2.175 hài cốt liệt sĩ.

Về công tác lấy mẫu, đến ngày 10/10, 7/7 quân khu (34/34 tỉnh, thành phố) đã hoàn thành lấy mẫu hài cốt tại 211.300 mộ liệt sĩ trong các nghĩa trang liệt sĩ. Trong đó, 147.638 mộ đủ điều kiện lấy mẫu, đạt 69,87%. Tính cả 18.700 mộ lấy mẫu trước chiến dịch, toàn chiến dịch đã hoàn thành lấy mẫu tại 230.000 mộ, với sự tham gia của 297 tổ (đội), gồm 3.500 người.

Về lấy mẫu thân nhân liệt sĩ, đã thu 276.853 mẫu, phân tích 100.701 mẫu và đồng bộ vào cơ sở dữ liệu 95.797 mẫu.

Hiện đã tiếp nhận, lưu trữ, bảo quản 138.384 mẫu hài cốt liệt sĩ của các địa phương. Riêng Viện Pháp y Quân đội tiếp nhận 76.345 mẫu, số hóa thông tin 75.965 mẫu, đưa vào lưu trữ lâu dài 32.370 mẫu. Đơn vị đã tách chiết 525 mẫu hài cốt và thu được 70 trình tự ADN. Số mẫu tiếp nhận tăng mạnh so với mức 50.326 mẫu tại báo cáo ngày 25/9.

Về rà phá bom mìn, vật nổ, đến nay đã hoàn thành 20.902,4/22.100 héc-ta, đạt 94,58% (ngày 25/9 là 15.722,38 héc-ta, đạt 71,14%). Vùng lõi Vị Xuyên (Tuyên Quang) hoàn thành 4.460 héc-ta; vùng lõi tại Lào Cai hoàn thành 2.700 héc-ta ngày. Lực lượng tham gia gồm 360 đội rà phá với 5.183 người, sử dụng 1.311 máy dò và trang thiết bị.

Với những kết quả trên, Chiến dịch 500 ngày đêm đang bước vào giai đoạn nước rút. Các lực lượng tiếp tục đẩy nhanh tiến độ tìm kiếm, quy tập, giám định ADN để đưa các anh trở về đất mẹ. Mỗi nỗ lực đưa các anh trở về là một hành động thiết thực tri ân thế hệ đi trước, mở ra cơ hội nhận lại thông tin cho những gia đình vẫn đang mòn mỏi chờ mong.