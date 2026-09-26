Chiến dịch 500 ngày đêm: Cà Mau vượt tiến độ 6 tháng trong thu thập mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ

Đây là nghĩa trang liệt sĩ cuối cùng trên địa bàn tỉnh thực hiện nhiệm vụ thiêng liêng này, đánh dấu bước ngoặt Cà Mau chính thức hoàn thành công tác lấy mẫu sinh phẩm sớm hơn 6 tháng so với kế hoạch của Trung ương.

Tham dự buổi lễ có đồng chí Huỳnh Quốc Việt, Phó Bí thư Tỉnh ủy; đồng chí Ngô Vũ Thăng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau cùng lãnh đạo các ban, ngành, lực lượng vũ trang và Ban Chỉ đạo 515 tỉnh.

Trong không khí trang nghiêm và thành kính, trước Tượng đài Tổ quốc ghi công, các đại biểu dành phút tưởng niệm, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với những Anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân.

Tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh, Đội lấy mẫu duy trì 8 tổ chuyên môn hoạt động bài bản, khoa học. Ảnh: Huỳnh Anh - TTXVN

Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh (phường An Xuyên) là nơi yên nghỉ của 1.125 Anh hùng liệt sĩ. Với tinh thần trách nhiệm cao độ và lòng tri ân sâu sắc, lực lượng làm nhiệm vụ đặt quyết tâm đến ngày 30/9 sẽ hoàn thành toàn bộ việc thu thập sinh phẩm tại 250 phần mộ chưa xác định thông tin tại đây.

Tính đến thời điểm hiện tại, các lực lượng chuyên trách của tỉnh cẩn trọng khai quật 3.184 trong tổng số 3.464 phần mộ chưa có thông tin tại 11 nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn tỉnh; trong đó tỷ lệ lấy mẫu sinh phẩm thành công đạt 73,8%. Việc hoàn thành lấy mẫu tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh vào ngày 30/9/2026 sẽ giúp Cà Mau chính thức về đích công tác thu thập sinh phẩm hài cốt liệt sĩ trên toàn tỉnh, sớm hơn 6 tháng so với kế hoạch ban đầu do Ban Chỉ đạo 515 Trung ương đề ra.

Tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh, đội lấy mẫu duy trì 8 tổ chuyên môn hoạt động bài bản, khoa học. Mỗi thao tác của lực lượng làm nhiệm vụ đều được thực hiện tỉ mỉ, cẩn trọng.

Sau khi công tác lấy mẫu tại hiện trường hoàn thành, các mẫu sinh phẩm sẽ được quản lý và di chuyển theo quy trình kỹ thuật nghiêm ngặt nhằm phục vụ cho công tác giám định ADN xác định danh tính.. Ảnh: Huỳnh Anh - TTXVN

Trực tiếp tham gia làm nhiệm vụ khai quật tại hiện trường, Trung tá Vương Đắc Phong (Đại đội Thông tin, Phòng Tham mưu, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Cà Mau) chia sẻ: “Mỗi kỷ vật được tìm thấy đều khiến anh em trong đội rất xúc động. Chúng tôi bảo quản cẩn thận hài cốt, di vật với tâm nguyện làm sao nhanh nhất có thể đưa hài cốt các chú, các bác về với gia đình”.

Sau khi công tác lấy mẫu tại hiện trường hoàn thành, các mẫu sinh phẩm sẽ được quản lý và di chuyển theo đúng quy trình kỹ thuật nghiêm ngặt nhằm phục vụ cho công tác giám định ADN xác định danh tính.

Thông tin cụ thể về các bước xử lý tiếp theo, Thượng tá Lê Thanh Sang, Phó Chủ nhiệm Chính trị, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Cà Mau cho biết, các mẫu hài cốt sau khi thu thập sẽ được lưu giữ tạm thời tại Đội lâm thời của tỉnh, sau đó vận chuyển, bàn giao cho Viện Khoa học hình sự (Bộ Công an). Dự kiến ngày 5/10, Quân khu 9 sẽ tổ chức vận chuyển số mẫu này bằng chuyên cơ của Quân chủng Phòng không - Không quân, tập trung làm lễ tại Cần Thơ trước khi đưa ra Hà Nội bàn giao cho các cơ quan giám định ADN.

Hành trình thu thập sinh phẩm phục vụ giám định ADN là công việc đòi hỏi sự kiên trì, tỉ mỉ và trách nhiệm cao độ của toàn thể lực lượng làm nhiệm vụ. Việc hoàn thành sớm công tác lấy mẫu trên toàn địa bàn không chỉ góp phần từng bước khôi phục danh tính, "trả lại tên" cho các Anh hùng liệt sĩ, mà còn đáp ứng niềm mong mỏi ngóng chờ suốt nhiều năm qua của các gia đình thân nhân, xoa dịu phần nào những đau thương, mất mát do chiến tranh để lại.