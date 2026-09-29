Chiến dịch 500 ngày đêm: 2.929 hài cốt liệt sĩ đã về với đất mẹ

Tiến độ tìm kiếm bám sát mục tiêu

Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ (Chiến dịch 500 ngày đêm) được phát động chính thức ngày 2/4/2026, thực hiện từ 15/3/2026 đến 27/7/2027. Mục tiêu được Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ (Ban Chỉ đạo 515) đặt ra, là tìm kiếm, quy tập khoảng 7.000 hài cốt liệt sĩ, giám định ADN khoảng 18.000 mẫu hài cốt và thu thập gần 300.000 mẫu sinh phẩm.

Sau gần 200 ngày triển khai, các lực lượng đã tìm kiếm, quy tập 2.929 hài cốt liệt sĩ, đạt 41,8% kế hoạch.

Theo thông tin Ban Chỉ đạo 515, sau gần 200 ngày triển khai, các lực lượng đã tìm kiếm, quy tập 2.929 hài cốt liệt sĩ, đạt 41,8% kế hoạch. Trong đó, 1.871 hài cốt được quy tập trong nước, 177 hài cốt tại Lào và 881 hài cốt tại Campuchia. Tiến độ quy tập đang đi nhanh hơn tiến độ thời gian...

Theo số liệu công bố ngày 24/9 (2.876 hài cốt liệt sĩ), đến nay (29/9), đã tìm kiếm, quy tập thêm 53 hài cốt liệt sĩ. Mục tiêu theo Ban Chỉ đạo 515 đề ra, đến hết năm 2026 tìm kiếm, quy tập khoảng 3.000 hài cốt liệt sĩ, đạt gần 98% mục tiêu đề ra...

Để thực hiện chiến dịch, Ban Chỉ đạo 515 đã tổ chức 32 đội tìm kiếm, quy tập với 1.588 cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ: 13 đội trong nước, 19 đội ở nước ngoài (8 đội tại Lào, 11 đội tại Campuchia). Cả nước đã tổ chức 22 lễ truy điệu, an táng, đón 1.017 hài cốt liệt sĩ trở về.

Tìm thấy 666 bộ hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Tại Công viên Văn hóa Lê Thị Riêng (phường Hòa Hưng, TP. Hồ Chí Minh), địa bàn quy tập nhiều hài cốt liệt sĩ nhất của chiến dịch. Theo tìm hiểu, trước năm 1975, khu đất rộng khoảng 8 ha này thuộc Nghĩa địa Chí Hòa, còn gọi là nghĩa trang Đô Thành, một trong những nghĩa trang lớn nhất Sài Gòn thời đó. Dựa trên tư liệu và lời kể nhân chứng, Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh ước tính hàng trăm liệt sĩ hy sinh trong Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân 1968 được chôn cất tại khu vực này.

Từ đó, cơ quan chức năng tiến hành xác minh bài bản. Kết hợp phân tích tư liệu với công nghệ radar xuyên đất, bước đầu xác định 3 rãnh mộ tập thể với khoảng 900 hài cốt liệt sĩ và đồng bào. Hội thảo ngày 8/6/2026 do Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà chủ trì đã đưa ra nhiều nguồn thông tin xác thực, củng cố vị trí khu mộ tập thể. Kết luận của hội thảo trở thành căn cứ để Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh triển khai khai quật, quy tập.

Theo báo cáo của Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh, trong ngày 28/9, lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện, quy tập thêm 1 bộ hài cốt tại rãnh 2 Khu A. Đơn vị đã huy động 3 máy cuốc, 1 xe ben và 2 xe tải 3,5 tấn, xử lý hơn 300m³ đất và tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm tại Khu B.

Lũy kế từ 23/6 đến hết 28/9/2026, các lực lượng đã quy tập 666 bộ hài cốt liệt sĩ, 299 bộ có di vật đi kèm; gồm 633 bộ quy tập riêng lẻ và 33 bộ tại 8 vị trí mộ tập thể (2 vị trí ở Khu A, 6 vị trí ở Khu B). Như vậy, riêng một địa điểm Công viên Lê Thị Riêng đã chiếm hơn 1/3 số hài cốt quy tập trong nước của chiến dịch.

Trong quá trình thực hiện quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng, người dân đã dành cho công trường tìm kiếm tình cảm đặc biệt. Suốt thời gian khai quật, nhiều người đến thắp hương, dâng lễ, có người duy trì nấu cơm cúng hằng ngày.

Đẩy mạnh tìm kiếm tại một số tỉnh và biên giới đất bạn

Quá trình tìm kiếm, quy tập, hài cốt liệt sĩ tại một số tỉnh và biên giới đất bạn cũng được triển khai tích cực, tại Tuyên Quang, trong quá trình thực hiện lực lượng chức năng phát hiện 5 mộ liệt sĩ tập thể trên các cao điểm thuộc mặt trận Vị Xuyên. Trong đó, quy tập 5 hài cốt tại sườn Đông Nam điểm cao 211A; khoảng 4 hài cốt tại điểm cao 211A; 3 hài cốt tại sườn Đông Bắc mỏm E2 điểm cao 685; 7 hài cốt tại sườn Đông mỏm E4 điểm cao 685; 4 hài cốt tại sườn Tây Bắc điểm cao 823,2.

Trong quá trình thực hiện, lực lượng chức năng phát hiện 5 mộ liệt sĩ tập thể trên các cao điểm thuộc mặt trận Vị Xuyên.

Ở Nam Trung Bộ, theo nguồn thông tin từ người dân, đã giúp các lực lượng triển khai có thêm nhiều manh mối. Trong các ngày 18, 24 và 25/9, Đội K52 thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai đã quy tập được 5 hài cốt liệt sĩ tại xã Ia Boòng, xã Bình Hiệp và phường Quy Nhơn Nam. Tại Quy Nhơn Nam, một người dân từng phát hiện xương cùng tấm tăng bộ đội khi đào huyệt năm 2022; đến ngày 18/9, ông báo thông tin tới cho Đội K52; đến ngày 25/9 hài cốt liệt sĩ đã được quy tập. Ở Khánh Hòa, lực lượng quy tập leo lên độ cao 900m trên núi Hòn Chảo, xã Vạn Ninh, sau hai ngày tìm kiếm đã tìm thấy 4 hài cốt liệt sĩ.

Cùng với đó, ở phía Nam, ngày 28/9, Đội K93 cho biết, đã quy tập 5 hài cốt liệt sĩ tại ấp Phước Bình, nâng tổng số hài cốt do hai Đội K92, K93 của tỉnh An Giang tìm thấy lên 286 bộ, cả trong nước và tại Campuchia.

Ngoài, công tác tìm kiếm, trong công tác lấy mẫu hài cốt, tiến độ cũng tăng tốc rõ rệt. Đến 29/9, đã lấy mẫu 205.005 mộ liệt sĩ, đạt 97,18% tiến độ. Đã có 29/34 tỉnh, thành phố đã hoàn thành, gồm toàn bộ các địa phương thuộc Quân khu 1, 2, 3, 4, 5 và 7. Còn lại 5 tỉnh, thành phố thuộc Quân khu 9 vẫn đang tiếp tục thực hiện.

Về phía thân nhân, lực lượng đã thu 265.761 mẫu sinh phẩm, phân tích 71.102 mẫu và đồng bộ 66.909 mẫu vào cơ sở dữ liệu. Các địa phương đã bàn giao 106.720 mẫu hài cốt để lưu trữ, bảo quản; riêng Viện Pháp y Quân đội tiếp nhận 50.326 mẫu của 17/17 tỉnh, thành phố đê tiến hành thực hiện giám định ADN hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin và giám định ADN thân nhân liệt sĩ.

Song song với quy tập, các lực lượng đã rà phá bom mìn, vật nổ trên 16.104,782/22.100 ha, đạt 72,87%. Vùng lõi Vị Xuyên (Tuyên Quang) gần hoàn thành với 4.410,91/4.460 ha, đạt 98,89%. 360 đội với 5.183 người, 1.311 máy dò và trang thiết bị đang làm nhiệm vụ.

Theo Đại tá Lê Văn Sơn, Phó Cục trưởng, Cục Chính sách-Xã hội (Tổng Cục chín trị, Bộ Quốc phòng), Phó chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo 515 quốc gia, thời gia tới, đơn vị sẽ tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh các hoạt động tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ ở trong và ngoài nước, trọng tâm địa bàn trong nước.

Đồng thời tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng rà soát, xây dựng hồ sơ mộ liệt sĩ, mộ liệt sĩ tập thể liên quan các trận đánh lớn theo kế hoạch đã xác định, tiến tới tổ chức hội thảo khoa học để xác minh, kết luận thông tin, triển khai tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Kế hoạch dự kiến, Chiến dịch 500 ngày đêm sẽ sơ kết vào tháng 11/2026 và tổng kết trước 27/7/2027, dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ. Mỗi hài cốt được tìm thấy, mỗi danh tính được trả lại là lời tri ân cụ thể nhất với những người đã ngã xuống.