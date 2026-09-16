Chiến dịch 500 ngày đêm: 2.318 hài cốt liệt sĩ đã được quy tập

Các lực lượng đã tìm kiếm, quy tập 2.318 hài cốt liệt sĩ tính đến ngày 14.9

2.318 hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập

Theo số liệu của Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ (Ban Chỉ đạo 515), tính đến ngày 14.9, các lực lượng đã tìm kiếm, quy tập được 2.318 hài cốt liệt sĩ, đạt 32,51% chỉ tiêu đề ra.

Trong đó, 1.292 hài cốt được tìm kiếm trong nước, 174 hài cốt tại Lào và 852 hài cốt tại Campuchia. Việc tìm kiếm được triển khai trên nhiều địa bàn, trong đó có những khu vực còn nhiều thông tin, dấu tích liên quan đến vị trí an táng liệt sĩ.

Song song với công tác tìm kiếm, việc lấy mẫu phục vụ xác định danh tính hài cốt liệt sĩ cũng được đẩy mạnh. Đã có 189.902 mộ liệt sĩ được lấy mẫu, cùng 72.098 mẫu được phân tích và 71.099 mẫu được đồng bộ vào cơ sở dữ liệu.

Tiếp tục rà phá bom mìn, mở rộng địa bàn tìm kiếm

Để phục vụ công tác tìm kiếm an toàn, các lực lượng đồng thời triển khai rà phá bom mìn, vật nổ tại những khu vực trọng điểm. Đến ngày 14.9, diện tích đã rà phá đạt 14.278,7/22.100 ha, tương đương 64,61%.

Cùng với đó, công tác tiếp nhận, lưu trữ và bảo quản mẫu hài cốt liệt sĩ được thực hiện tại các cơ sở chuyên môn. Tổng số mẫu hài cốt liệt sĩ của các địa phương được tiếp nhận là 72.903 mẫu; riêng Viện Pháp y Quân đội tiếp nhận 35.776 mẫu từ 17 tỉnh, thành phố.

Những kết quả này là cơ sở để các lực lượng tiếp tục mở rộng tìm kiếm, thu thập mẫu và phục vụ xác định danh tính liệt sĩ, góp phần làm rõ danh tính những trường hợp còn chưa được xác định.

MẠNH LÊ