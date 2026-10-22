Chiến đấu cơ Su-30SM Nga rơi sát sườn NATO

Vụ tai nạn xảy ra tại huyện Chernyakhovsk, xác máy bay được tìm thấy giữa 2 ngôi làng Timofeyevka và Zelyony Bor. Cả 2 phi công đều kịp nhảy dù trước khi máy bay lao xuống đất.

Máy bay chiến đấu Su-30SM của Nga. (Ảnh: DB)

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn chưa được xác định. Một ủy ban điều tra sẽ làm rõ những yếu tố dẫn đến sự cố, trong đó có khả năng xảy ra trục trặc kỹ thuật hoặc sai sót trong quá trình điều khiển.

Huyện Chernyakhovsk nằm ở phía đông vùng Kaliningrad, vùng lãnh thổ tách rời của Nga bên bờ biển Baltic, nằm giữa Ba Lan và Litva. Đây cũng là khu vực có ý nghĩa quân sự quan trọng đối với Moscow, gắn liền với hoạt động của Hạm đội Baltic.

Một căn cứ không quân quân sự tại khu vực được lực lượng không quân hải quân Nga sử dụng để vận hành các máy bay chiến đấu Su-30SM cùng nhiều loại máy bay khác. Các tiêm kích này thường xuyên thực hiện nhiệm vụ huấn luyện trên đất liền và trên vùng biển Baltic.

Su-30SM là máy bay chiến đấu đa năng do Irkut, đơn vị thuộc Tập đoàn Máy bay Thống nhất của Nga, chế tạo. Dòng máy bay này phục vụ cả Lực lượng Không quân Vũ trụ Nga và Không quân Hải quân Nga, đảm nhiệm nhiều nhiệm vụ như phòng không, tấn công mục tiêu mặt đất và tác chiến trên biển.

Máy bay có buồng lái 2 chỗ ngồi, dành cho phi công và sĩ quan điều khiển hệ thống vũ khí. Cả 2 vị trí đều được trang bị ghế phóng khẩn cấp, giúp phi hành đoàn thoát khỏi máy bay khi xảy ra tình huống nguy hiểm. Trong vụ tai nạn tại Kaliningrad, hệ thống này đã giúp 2 phi công nhảy dù trước khi máy bay chạm đất.

Vụ rơi tại Kaliningrad là sự cố mới nhất trong chuỗi tai nạn liên quan đến tiêm kích Su-30 của Nga trong các hoạt động ngoài chiến đấu.

Tháng 4, một chiếc Su-30 của Nga cũng gặp nạn tại Crimea trong một chuyến bay huấn luyện theo kế hoạch. Bộ Quốc phòng Nga đã xác nhận vụ việc vào thời điểm đó.

Tháng 11/2025, một chiếc Su-30 khác rơi tại huyện Prionezhsky, thuộc vùng Karelia. Vụ tai nạn khiến cả hai thành viên phi hành đoàn thiệt mạng.

Kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự toàn diện tại Ukraine vào năm 2022, các đơn vị vận hành Su-30 phải duy trì cường độ hoạt động cao. Máy bay được sử dụng trong các nhiệm vụ chiến đấu trên không phận Ukraine và khu vực biển Đen, đồng thời thực hiện các chuyến bay huấn luyện và tuần tra tại những địa bàn khác.

Hoạt động kéo dài với cường độ cao đặt ra nhiều thách thức đối với công tác bảo dưỡng, duy trì khả năng sẵn sàng chiến đấu và bảo đảm an toàn bay. Tuy nhiên, chưa có thông tin cho thấy cường độ hoạt động là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến vụ tai nạn tại Kaliningrad.