Chiến đấu cơ Mirage rơi tại Pháp, ít nhất một người thiệt mạng

Theo Bộ Lực lượng vũ trang Pháp cho biết hôm 21/10, chiếc Mirage 2000D thuộc Căn cứ Không quân 133 Nancy-Ochey gặp nạn vào khoảng 22h40 ngày 20/10 tại khu vực gần Rogéville, thuộc tỉnh Meurthe-et-Moselle, khi đang trên đường trở về căn cứ sau nhiệm vụ huấn luyện ban đêm. Hai quân nhân có mặt trên máy bay gồm một phi công chiến đấu và một hoa tiêu phụ trách hệ thống vũ khí.

Thông báo của Không quân và Vũ trụ Pháp ngày 21/10 cho biết lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy thi thể một người, nhưng danh tính chưa được xác nhận tại thời điểm công bố. Công tác tìm kiếm thành viên phi hành đoàn còn lại vẫn đang được tiến hành.

Máy bay Mirage 2000D từ Căn cứ Không quân 133 Nancy-Ochey. Ảnh: Bộ Lực lượng vũ trang Pháp

Theo thông tin từ truyền thông Pháp, liên lạc vô tuyến và tín hiệu radar với máy bay bị mất khi chiếc Mirage 2000D đang trên đường trở về Căn cứ Không quân Nancy-Ochey.

Một số nhân chứng địa phương cho biết họ nghe thấy tiếng nổ lớn và nhìn thấy một quả cầu lửa trên bầu trời. Lực lượng cứu hộ, quân đội và hiến binh Pháp đã được triển khai đến khu vực để tìm kiếm các thành viên phi hành đoàn.

Đại tá Ludovic Humbert, chỉ huy Căn cứ Không quân 133 Nancy-Ochey, cho biết chuyến bay nằm trong nhiệm vụ huấn luyện ban đêm. Chiếc máy bay gặp nạn khi đang thực hiện nhiệm vụ này và trở về căn cứ.

Theo các thông tin được công bố ban đầu, một trong hai quân nhân là phi công trẻ, người còn lại là sĩ quan hoa tiêu hệ thống vũ khí giàu kinh nghiệm.

Bộ Lực lượng vũ trang Pháp cho biết nguyên nhân vụ tai nạn chưa được xác định. Các cuộc điều tra về an toàn hàng không và tư pháp đã được mở để làm rõ những tình tiết dẫn đến vụ việc.

Mirage 2000D là máy bay chiến đấu hai chỗ ngồi của Không quân và Vũ trụ Pháp, được thiết kế chủ yếu cho các nhiệm vụ tấn công mặt đất. Máy bay có khả năng hoạt động cả ngày lẫn đêm, kể cả trong những môi trường tác chiến phức tạp.