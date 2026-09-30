Chiến đấu cơ F-35 Mỹ gặp thách thức từ Typhoon châu Âu

Hy Lạp đang chuẩn bị tiếp nhận tiêm kích tàng hình thế hệ thứ năm F-35A từ Mỹ, trong khi Thổ Nhĩ Kỳ, sau khi bị loại khỏi chương trình F-35, đã chuyển hướng sang Eurofighter Typhoon.

Máy bay Eurofighter Typhoon của Không quân Hoàng gia Anh. (Ảnh: Shutterstock)

Nếu một cuộc đối đầu trên không xảy ra tại biển Aegean, F-35 của Hy Lạp và Typhoon của Thổ Nhĩ Kỳ có thể trở thành hai trong số những khí tài đáng chú ý nhất. Dù cả hai bên vẫn sở hữu nhiều loại máy bay khác như Rafale và F-16 nâng cấp, sự khác biệt giữa F-35 và Typhoon khiến một cuộc so sánh trực tiếp trở nên đặc biệt đáng chú ý.

F-35A và Eurofighter Typhoon khác nhau thế nào?

Hy Lạp và Thổ Nhĩ Kỳ với 2 hướng đi khác nhau

Hy Lạp dự kiến mua 20 chiếc F-35A và có tùy chọn mua thêm 20 chiếc, qua đó có thể nâng tổng số lên 40 máy bay. Những chiếc F-35A đầu tiên dự kiến không được bàn giao trước năm 2028.

F-35 sẽ không hoạt động độc lập trong lực lượng không quân Hy Lạp. Athens hiện đã sở hữu những tiêm kích hiện đại khác như Rafale và F-16 Block 72. Vì vậy, F-35 được đưa vào nhằm hình thành một lực lượng nhiều lớp, trong đó tiêm kích tàng hình bổ sung cho các máy bay chiến đấu hiện có thay vì thay thế hoàn toàn chúng.

F-35A được phát triển xoay quanh khả năng tàng hình, hệ thống cảm biến và khả năng kết nối dữ liệu. Radar AN/APG-81 AESA kết hợp với Hệ thống khẩu độ phân tán DAS và hệ thống quan sát quang điện tử EOTS giúp máy bay thu thập thông tin từ nhiều nguồn.

Khoang vũ khí bên trong cũng giúp F-35 duy trì đặc tính tàng hình. Trong các nhiệm vụ không đối không, máy bay có thể mang những tên lửa tiên tiến như AIM-120 AMRAAM bên trong thân.

F-35 không được thiết kế để đạt tốc độ tối đa vượt trội. Thay vào đó, trọng tâm của máy bay là hạn chế khả năng bị phát hiện, đồng thời phát hiện và chia sẻ thông tin về đối phương.

Eurofighter Typhoon lại đi theo hướng khác. Máy bay được trang bị hai động cơ EJ200 và có tốc độ tối đa Mach 2, nhanh hơn đáng kể so với F-35.

Thiết kế cánh tam giác kết hợp cánh mũi giúp Typhoon có khả năng cơ động cao. Cấu hình mà Thổ Nhĩ Kỳ lựa chọn cũng cho phép máy bay sử dụng tên lửa không đối không MBDA Meteor.

Meteor được trang bị động cơ ramjet, cho phép duy trì năng lượng trong suốt quá trình bay tới mục tiêu. Đây là một trong những yếu tố giúp Typhoon có năng lực tác chiến ngoài tầm nhìn đáng chú ý trước các máy bay thông thường.

F-35 và Typhoon sẽ đối đầu như thế nào?

Trong một cuộc đối đầu trực tiếp, 2 loại máy bay sẽ dựa vào những lợi thế rất khác nhau. F-35 có thể khai thác khả năng tàng hình cùng hệ thống cảm biến để phát hiện đối phương mà hạn chế nguy cơ bị phát hiện. Trong khi đó, Typhoon có lợi thế về tốc độ, khả năng cơ động và tên lửa Meteor.

Nếu giao chiến ở khoảng cách gần, khả năng cơ động của Typhoon có thể đóng vai trò quan trọng, dù kết quả còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác, trong đó có kỹ năng của phi công.

Ở khoảng cách xa, F-35 được thiết kế để phát hiện mục tiêu và tạo lợi thế trong việc khai hỏa trước. Typhoon lại có thể tận dụng Meteor, loại tên lửa được thiết kế cho tác chiến ngoài tầm nhìn với khả năng duy trì năng lượng trong phần lớn hành trình.

Một cuộc đối đầu thực tế sẽ không chỉ phụ thuộc vào thông số của từng máy bay. Khả năng phát hiện mục tiêu, hệ thống tác chiến điện tử, vũ khí, dữ liệu từ các cảm biến bên ngoài và cách hai lực lượng phối hợp với nhau đều có thể ảnh hưởng đến diễn biến giao chiến.