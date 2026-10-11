Chiến đấu cơ EA-18G Growler mạnh đến đâu khi đối đầu hệ thống phòng không hiện đại?

Máy bay tác chiến điện tử EA-18G Growler được thiết kế để tác động trực tiếp vào môi trường điện từ, đặc biệt là radar và hệ thống thông tin liên lạc của đối phương.

Với các hệ thống như AN/ALQ-218, ALQ-99 và thế hệ gây nhiễu mới AN/ALQ-249 Next Generation Jammer, Growler có khả năng phát hiện, phân tích và gây nhiễu nhiều nguồn phát xạ.

Hải quân Mỹ xác định nhiệm vụ của EA-18G Growler là chế áp phòng không, làm suy giảm khả năng phát hiện và tấn công của đối phương, đồng thời hỗ trợ các máy bay khác hoạt động trong khu vực được bảo vệ nghiêm ngặt.

Tuy nhiên, EA-18G Growler không phải "máy bay vô hình". Gây nhiễu không đồng nghĩa với việc mọi radar trong khu vực lập tức mất khả năng hoạt động.

Một hệ thống phòng không hiện đại có thể sử dụng nhiều loại cảm biến, nhiều dải tần và nhiều phương thức phát hiện khác nhau. Nếu một nguồn phát bị gây nhiễu, dữ liệu từ những cảm biến khác vẫn có thể tiếp tục cung cấp thông tin về mục tiêu.

Thách thức càng lớn khi đối phương sử dụng các hệ thống cảm biến thụ động hoặc mạng lưới cảm biến phân tán.

Những hệ thống này không nhất thiết phải phát sóng mạnh như radar chủ động để cung cấp thông tin về môi trường xung quanh.

Khi dữ liệu từ nhiều cảm biến được kết hợp, việc gây nhiễu một nguồn riêng lẻ sẽ khó làm tê liệt toàn bộ mạng lưới.

Đây chính là cuộc đấu giữa "kiếm và khiên" trong tác chiến điện tử. EA-18G Growler liên tục được nâng cấp để tạo ra những phương thức gây nhiễu hiệu quả hơn, trong khi radar và hệ thống phòng không cũng phát triển các biện pháp chống nhiễu.

Hải quân Mỹ đang đưa Next Generation Jammer vào Growler để tăng công suất, mở rộng khả năng gây nhiễu và sử dụng công nghệ kỹ thuật số cùng mảng quét điện tử.

Hệ thống này được thiết kế để gây gián đoạn, làm suy giảm hoặc từ chối khả năng hoạt động của radar và thông tin liên lạc đối phương.

Vì vậy, sức mạnh thực sự của máy bay tác chiến điện tử EA-18G Growler nằm ở khả năng kết hợp với những thành phần khác.

EA-18G Growler có thể gây nhiễu và xác định nguồn phát, máy bay chiến đấu F-35 có thể thu thập và hợp nhất dữ liệu từ nhiều cảm biến, F/A-18E/F thực hiện nhiệm vụ tấn công, còn tên lửa chống radar có thể được sử dụng để đối phó trực tiếp với những nguồn phát quan trọng.

Hải quân Mỹ cũng đang phát triển Growler Block II với máy tính nhiệm vụ, thuật toán tác chiến điện tử và năng lực xử lý tín hiệu mới nhằm duy trì khả năng đối phó với các mối đe dọa ngày càng phức tạp.

Điều đó cho thấy tác chiến điện tử không phải một năng lực "mua một lần rồi sử dụng mãi", mà là cuộc chạy đua liên tục giữa khả năng gây nhiễu và khả năng chống nhiễu.

Do đó, sẽ không chính xác nếu nói EA-18G Growler có thể vô hiệu hóa mọi hệ thống phòng không hiện đại. Giá trị của nó nằm ở việc làm suy giảm khả năng phát hiện, liên lạc và phối hợp của đối phương, qua đó tạo điều kiện để cả đội hình thực hiện nhiệm vụ.

EA-18G Growler có thể làm chiến trường điện từ trở nên khó khăn hơn đối với phòng không đối phương, nhưng không thể biến tác chiến điện tử thành cuộc chơi một chiều.