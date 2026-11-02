Chiên Đàn nỗ lực cho hành trình lên phường

Diện mạo trung tâm hành chính xã Chiên Đàn. Ảnh: N.ĐOAN

Định hướng cho đô thị loại III

Xã Chiên Đàn là cửa ngõ phía Tây Nam của thành phố Đà Nẵng, có hệ thống giao thông đối ngoại quan trọng, gồm quốc lộ 1A, quốc lộ 40B, tuyến cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, cùng các tuyến tỉnh lộ và đường liên vùng, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển công nghiệp, thương mại, dịch vụ và đô thị.

Kết quả rà soát, đánh giá xã Chiên Đàn cơ bản đáp ứng đầy đủ 5 tiêu chuẩn (quy mô dân số: 32.427 người; diện tích tự nhiên: 48,63km2; tỷ lệ dân số đô thị: 69,14%; định hướng phát triển đô thị; 5 tiêu chí về cơ cấu và trình độ phát triển kinh tế - xã hội) để thành lập phường theo quy định.

HĐND xã khóa II (kỳ họp thứ 2) đã thông qua Đề án thành lập phường Chiên Đàn trên cơ sở nguyên trạng xã Chiên Đàn.

Trong định hướng phát triển hệ thống đô thị của thành phố tại Quyết định số 2016 ngày 21/10/2026 của Thủ tướng Chính phủ, về đô thị loại III có 26 đô thị, trong đó, Chiên Đàn là 1 trong 8 đô thị mở rộng của Đà Nẵng. Các đô thị loại III ở phía Đông thành phố đóng vai trò liên kết, bổ trợ kinh tế nội vùng về hạ tầng, dịch vụ, du lịch, công nghiệp, nhà ở, dịch vụ thủy sản...

Theo định hướng ở Quyết định số 2016, đô thị động lực Núi Thành với định hướng chính phát triển logistics, công nghiệp quy mô lớn và dịch vụ hàng không; định hướng chuyển dịch mạnh sang mô hình công nghiệp mới theo hình thức khu công nghiệp sinh thái, sản xuất xanh, ưu tiên thu hút đầu tư các dự án công nghệ cao, giảm phát thải, thân thiện môi trường để bảo đảm phát triển bền vững; là đầu mối liên kết quan trọng phát triển hành lang của khu vực phía nam thành phố Đà Nẵng - Quảng Ngãi.

Đối với các đô thị loại III ở phía Tây gắn với chức năng liên kết, là động lực phát triển của đô thị và vùng nông thôn liền kề, bảo tồn, bảo vệ hệ sinh thái, nông nghiệp công nghệ cao, dược liệu và phát triển kinh tế cửa khẩu.

Hình thành không gian phát triển mới

Ông Lê Văn Ninh, Chủ tịch UBND xã Chiên Đàn chia sẻ, chuẩn bị cho mục tiêu “xây dựng Chiên Đàn trở thành phường”, địa phương hướng đến khát vọng lớn hơn là xây dựng một phường Chiên Đàn phát triển, văn minh, hiện đại, có kinh tế năng động, hạ tầng đồng bộ, môi trường sống tốt và người dân có cuộc sống ngày càng tốt hơn.

Người dân xã Chiên Đàn đồng thuận hiến đất mở rộng các tuyến giao thông kết nối liên thôn từng bước hình thành diện mạo đô thị mới. Ảnh: N.ĐOAN

Từ một địa bàn có thế mạnh về sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và các ngành nghề nông thôn, Chiên Đàn đang từng bước hình thành không gian phát triển mới, với công nghiệp, thương mại, dịch vụ là những động lực quan trọng.

Hiện nay, xã đã thu hút 26 dự án đầu tư tại các cụm công nghiệp, với tổng vốn đầu tư gần 900 tỷ đồng, tạo doanh thu hằng năm gần 1.000 tỷ đồng và giải quyết việc làm cho gần 4.000 lao động. Xã chú trọng thu hút đầu tư, tháo gỡ khó khăn trong giải phóng mặt bằng và hướng dẫn thủ tục đối với các dự án tại Cụm công nghiệp Chợ Lò; hoàn thiện hạ tầng Khu dân cư nhà ở thương mại Chồi Sũng; chấp thuận chủ trương Khu dân cư Tây Yên, Khu dân cư Vạn Long; đề xuất dự án Khu đô thị tập trung phía đông xã Chiên Đàn, khoảng 74ha.

Chính quyền xã Chiên Đàn đề xuất thành phố đầu tư hệ thống xử lý nước thải tại các cụm công nghiệp (đến nay thành phố có quyết định thống nhất đầu tư hệ thống nước thải Cụm công nghiệp Chợ Lò). Thành phố đã thống nhất đưa Khu công nghiệp Phú Xuân (quy mô 365ha) vào danh mục xúc tiến đầu tư.

Đồng thời, tập trung xử lý các tồn tại về hoạt động, bồi thường, giải phóng mặt bằng, thoát nước tại Cụm công nghiệp Đồi 30; chỉnh trang môi trường, hành lang giao thông tại Cụm công nghiệp Tam Đàn. Hoạt động các chợ trên địa bàn xã dần đi vào nề nếp, tạo nếp sống văn minh đô thị…

Theo ông Thái Bình, Bí thư Đảng ủy xã Chiên Đàn, bên cạnh những thuận lợi, quá trình chuyển từ xã thành phường cũng đặt ra nhiều khó khăn, thách thức cần tập trung giải quyết. Đi cùng với áp lực hoàn thiện hạ tầng đô thị, còn có yêu cầu nâng cao năng lực quản lý đô thị, bởi lẽ khối lượng công việc liên quan đến quy hoạch, đất đai, trật tự xây dựng, môi trường và quản lý dân cư sẽ tăng lên đáng kể; đòi hỏi đội ngũ cán bộ, công chức phải nhanh chóng thích ứng với yêu cầu quản lý đô thị hiện đại.

Hiện nay, vẫn còn một bộ phận người dân sống bằng nông nghiệp. Khi chuyển sang mô hình phường, yêu cầu chuyển đổi nghề nghiệp, nâng cao tay nghề và tạo việc làm mới sẽ trở thành nhiệm vụ quan trọng nhằm bảo đảm thu nhập và đời sống của nhân dân.

Theo ông Lê Văn Ninh, để hiện thực hóa mục tiêu phát triển đề ra, Chiên Đàn rất cần sự chung sức của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của nhân dân và đặc biệt là sự đồng hành, đầu tư, đóng góp trí tuệ và nguồn lực của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân.