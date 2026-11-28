Chủ tịch UBND xã Chiên Đàn Lê Văn Ninh trao quyết định cho các Tổ bảo vệ ANTT ở cơ sở.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND xã Chiên Đàn Lê Văn Ninh đề nghị các lực lượng sau khi được kiện toàn, thành lập cần nhanh chóng ổn định tổ chức, phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động nắm chắc tình hình địa bàn, kịp thời phát hiện, tham mưu giải quyết những vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở.

Việc xã Chiên Đàn củng cố, kiện toàn Tổ bảo vệ ANTT ở cơ sở và thành lập Đội dân phòng tại 13 thôn là hoạt động thiết thực nhằm xây dựng lực lượng nòng cốt tại địa bàn dân cư, góp phần nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm ANTT, phòng cháy, chữa cháy và xây dựng xã Chiên Đàn ngày càng an toàn, bình yên.