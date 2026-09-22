Chiến công thầm lặng của lực lượng công binh thành phố Bắc Ninh

16 giờ 30 phút ngày 9/9/2026, thông tin từ Ban Chỉ huy quân sự xã Tam Tiến báo về Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Bắc Ninh, trong quá trình khai thác đất tại khu vực Trại Lốt, xã Tam Tiến, công nhân của Công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ thương mại và vận tải Nam Huyền phát hiện một vật kim loại hình trụ, dài khoảng 1,2 m, đường kính khoảng 40 cm, đã hoen gỉ. Nhận định ban đầu đây có thể là bom còn sót lại sau chiến tranh.

Lực lượng công binh dò tìm vật liệu nổ bảo đảm an toàn cho sự kiện Bắc Ninh trở thành thành phố.

Lực lượng công binh đến ngay hiện trường và xác định đây là bom 750-LB GP M117 do Mỹ sản xuất, trọng lượng khoảng 334 kg. Các lực lượng chức năng nhanh chóng khoanh vùng, dựng rào chắn, cắm biển cảnh báo và tổ chức lực lượng bảo vệ 24/24 giờ. Phương án xử lý hủy nổ và rà phá vật liệu nổ trong khu vực được xây dựng, bảo đảm an toàn cho người dân, phương tiện và các hoạt động xung quanh.

Thiếu tá Thân Đức Hiệu, Ban Công binh (Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Bắc Ninh) trực tiếp tham gia xử lý tại hiện trường cho biết: “Bom, đạn sau chiến tranh đã nằm dưới đất hàng chục năm, nhiều quả bị han gỉ. Khi tiếp cận, chúng tôi phải hết sức bình tĩnh, thận trọng, đánh giá tình trạng quả bom và thực hiện đúng quy trình, tuyệt đối không được chủ quan, nóng vội”.

Với những quả bom tồn sót sau chiến tranh, điều lo ngại là tình trạng bên ngoài có thể không phản ánh đầy đủ mức độ nguy hiểm bên trong. Người lính công binh phải dựa vào kiến thức chuyên môn, kinh nghiệm thực tế và quy trình nghiệp vụ để xử lý nhưng phải đặt an toàn lên hàng đầu.

Chưa đầy một ngày sau, tại khu vực Đồi Làng, tổ dân phố Tân Liễu, phường Yên Dũng, lực lượng chức năng tiếp tục nhận thông tin về 3 quả bom được phát hiện trong vườn chuối của người dân. Qua kiểm tra, đây là 3 quả bom MK81 do Mỹ sản xuất, mỗi quả nặng khoảng 113 kg, dài khoảng 1,1 m, đường kính 22,9 cm. Hai vụ việc liên tiếp cho thấy những vũ khí chiến tranh nằm dưới lòng đất trở thành nguy cơ tiềm ẩn đối với cuộc sống của người dân, nhất là tại những khu vực đang thi công, san lấp, cải tạo đất.

Nếu những quả bom nằm im dưới lòng đất là hiểm nguy có thể nhìn thấy khi được phát hiện, thì phía sau các sự kiện chính trị - xã hội lớn của tỉnh, nhiệm vụ bảo đảm an toàn càng quan trọng hơn.

Công tác rà phá, xử lý bom, mìn là nhiệm vụ quan trọng, lâu dài, đòi hỏi cán bộ, chiến sĩ công binh phải có bản lĩnh, trình độ chuyên môn và tinh thần trách nhiệm cao.

Để những sự kiện lớn diễn ra an toàn cần sự vào cuộc của nhiều lực lượng, trong đó có cán bộ, chiến sỹ công binh. Công việc của họ là sử dụng những thiết bị kỹ thuật cẩn thận dò tìm từng vị trí, từng mét đất để chủ động phòng ngừa nguy cơ từ bom, mìn, vật nổ còn sót lại. Đó cũng là một phần trong nhiệm vụ thường xuyên của lực lượng công binh, vừa xử lý những mối nguy còn sót lại của chiến tranh, vừa góp phần bảo đảm an toàn cho cuộc sống hôm nay.

Trung tá Nguyễn Văn Doanh, Trưởng Ban Công binh (Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Bắc Ninh) chia sẻ, với mỗi nhiệm vụ, mục tiêu trước hết là bảo đảm an toàn tuyệt đối cho Nhân dân và lực lượng làm nhiệm vụ. Có những quả bom phải xử lý trong điều kiện địa hình chật hẹp, nằm sâu dưới đất hoặc ở khu vực người dân đang sinh sống, sản xuất. Có những nhiệm vụ phải tiến hành vào ban đêm để hạn chế thấp nhất ảnh hưởng. Cùng với xử lý tại hiện trường, những chuyến vận chuyển bom, mìn, vật nổ đến khu vực hủy nổ cũng được tính toán kỹ lưỡng.

Bắc Ninh là địa bàn chịu nhiều ảnh hưởng của chiến tranh chống Pháp và Mỹ. Các tuyến giao thông chiến lược như đường sắt Hà Nội - Lạng Sơn, quốc lộ 1A từng là mục tiêu đánh phá ác liệt. Sau chiến tranh, một lượng lớn bom, mìn, vật nổ vẫn còn nằm lại trong lòng đất. Từ năm 2013 đến năm 2025, toàn tỉnh đã rà phá khoảng 12.380,34 ha; riêng lực lượng công binh đã thu gom 7.580 vật nổ các loại. Trong năm 2026, nhiều địa bàn tiếp tục phát hiện bom, đạn còn sót lại. Đến nay địa bàn Bắc Ninh vẫn còn diện tích nghi nhiễm bom, mìn lớn cần tiếp tục được rà phá, xử lý.

Theo Đại tá Nguyễn Khắc Trung, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng, trong khoảng 10 năm tới, thành phố Bắc Ninh phấn đấu hoàn thành làm sạch hơn 17 nghìn ha diện tích nghi ngờ ô nhiễm bom mìn, vật nổ trên phạm vi toàn tỉnh đến độ sâu 3 m. Bảo đảm tất cả các khu vực đã điều tra, khảo sát, rà phá bom mìn, vật nổ được kiểm soát an toàn và sử dụng có hiệu quả cho mục đích phát triển kinh tế - xã hội và quốc phòng, an ninh. Giảm thiểu tai nạn bom, mìn đến mức thấp nhất, phấn đấu đến năm 2030 không còn xảy ra các vụ tai nạn do thiếu nhận thức về bom, mìn, vật nổ trên phạm vi toàn tỉnh.

Công tác rà phá, xử lý bom, mìn là nhiệm vụ quan trọng, lâu dài, đòi hỏi cán bộ, chiến sĩ công binh phải có bản lĩnh, trình độ chuyên môn và tinh thần trách nhiệm cao. Đây là công việc nguy hiểm, nhiều khi phải làm việc trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, địa hình phức tạp. Cán bộ, chiến sĩ công binh luôn xác định phải hoàn thành nhiệm vụ với tinh thần trách nhiệm cao nhất, góp phần trả lại mặt bằng an toàn cho Nhân dân lao động, sản xuất và phát triển kinh tế - xã hội.