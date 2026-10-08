Chiếm quyền nhóm Facebook 'Thông tin lịch tàu đảo Cồn Cỏ', đổi tên thành 'Con ghét bố mẹ'

Facebook "Thông tin lịch tàu đảo Cồn Cỏ" bất ngờ bị chiếm quyền điều khiển, đổi tên nhóm thành "Con ghét bố mẹ"

Sáng 8-10, trao đổi với phóng viên Báo SGGP, ông Trịnh Việt Cường, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ và du lịch Cồn Cỏ (Đặc khu Cồn Cỏ, tỉnh Quảng Trị) cho biết, nhóm Facebook về lịch chạy tàu ra vào đảo Cồn Cỏ do Trung tâm Dịch vụ và du lịch Cồn Cỏ quản lý, hiện bị chiếm quyền điều khiển, đổi tên nhóm thành "Con ghét bố mẹ".

Theo ông Trịnh Việt Cường, nhóm Facebook "Thông tin lịch tàu đảo Cồn Cỏ" được lập từ năm 2018 - 2019, thời điểm tàu du lịch bắt đầu được đưa vào khai thác tuyến Cửa Việt - Cồn Cỏ. Nhóm được các quản trị viên của Trung tâm Dịch vụ và du lịch Cồn Cỏ sử dụng để đăng tải lịch tàu, thông tin tàu xuất bến, cập bến, hủy hoặc điều chỉnh lịch chạy để người dân và du khách theo dõi. Số thành viên của nhóm hiện có khoảng 3.000 người.

Khoảng 20 giờ ngày 7-10, nhóm Facebook "Thông tin lịch tàu đảo Cồn Cỏ" bất ngờ bị đổi tên thành "Con ghét bố mẹ".

“Hiện Trung tâm đang nghiên cứu phương án xử lý, tìm cách lấy lại quyền điều hành nhóm. Đến khoảng 9 giờ sáng 8-10, trung tâm hoàn toàn mất quyền truy cập vào nhóm Facebook nói trên nên chưa thể xác định được lý do vì sao nhóm bị đổi tên. Trước mắt, trung tâm thông báo cho các thành viên tạm thời rời nhóm để tránh tiếp nhận những thông tin không chính xác”, ông Trịnh Việt Cường cho biết.