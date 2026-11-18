Một tiết mục đặc biệt do Bộ đội Đặc công luyện tập công phu sẽ trình diễn tại lễ chào mừng Khai mạc Triển lãm Quốc phòng quốc tế

Huấn luyện bài bản, chuẩn bị những màn trình diễn đặc sắc

Đây là một trong những điểm nhấn được Binh chủng Đặc công chuẩn bị công phu, nhằm giới thiệu hình ảnh, bản lĩnh và trình độ võ thuật của người chiến sĩ Đặc công Việt Nam đến đông đảo nhân dân và bạn bè quốc tế, tại Triển lãm Quốc phòng quốc tế 2026 sắp tới tại Hà Nội.

Binh chủng Đặc công sẽ giới thiệu bản lĩnh và trình độ võ thuật của người chiến sĩ Đặc công Việt Nam đến đông đảo nhân dân và bạn bè quốc tế tại triển lãm.

Trước đó, tại các kỳ Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam năm 2022 và 2024, Binh chủng Đặc công đã tham gia và hoàn thành tốt nhiệm vụ, để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp, được lãnh đạo Bộ Quốc phòng, nhân dân trong nước và bạn bè quốc tế đánh giá cao. Tiếp nối kết quả đó, tại Triển lãm năm 2026, Thường vụ Đảng ủy, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Binh chủng tiếp tục xác định đây là nhiệm vụ có ý nghĩa quan trọng, góp phần khẳng định trình độ tổ chức, chỉ huy, huấn luyện và khả năng sẵn sàng chiến đấu của bộ đội Đặc công.

Những ngày đầu mùa Đông, 2.345 cán bộ, chiến sĩ Đặc công vẫn đang miệt mài luyện tập để tham gia trình diễn tại Lễ chào mừng khai mạc Triển lãm. Đây là lực lượng được Binh chủng tuyển chọn kỹ lưỡng, tổ chức biên chế chặt chẽ, chính quy, đúng quy định. Theo kế hoạch, trong chương trình nghệ thuật chào mừng tại Lễ khai mạc có thời lượng 42 phút, gồm các tiết mục: "Phù Đổng Thiên Vương", "Việt Nam kiêu hãnh", "Chiến binh sao vàng" và tổ khúc hát múa với các ca khúc "We are the World", "Khát vọng hòa bình", "Vươn lên Việt Nam".

Nhiều tiết mục đặc sắc đồng thời được Bộ đội Đặc công trình diễn dịp này.

Bên cạnh đó, phần biểu diễn võ chiến đấu Đặc công trong Lễ khai mạc có thời lượng 10 phút, được xây dựng với nhiều nội dung đặc sắc. Mở đầu là màn trống trận tái hiện khí thế xuất quân, xung trận và khải hoàn; tiếp đó là biểu diễn cờ trận với nội dung tứ linh cờ, di chuyển đội hình. Phần võ đồng diễn, xếp chữ giới thiệu 4 bài quyền thuật gồm: Cao xung thiên, Trường côn phá trận, Dao găm độc chiến, Quyền quạt, kết hợp tạo hình các biểu tượng. Chương trình khép lại bằng màn biểu diễn võ chiến đấu Đặc công tinh nhuệ nhất, với các bài quyền thuật đặc sắc.

Để người dân trực tiếp trải nghiệm võ thuật Đặc công

Không chỉ dừng lại ở những màn biểu diễn trên sân khấu, từ ngày 10 đến 13/12/2026 (thời gian diễn ra Triển lãm), Binh chủng Đặc công còn tổ chức nhiều hoạt động biểu diễn, tương tác và trải nghiệm dành cho khách tham quan và Nhân dân.

Không khí luyện tập hăng say của 2.345 cán bộ, chiến sĩ Đặc công những ngày đầu mùa Đông.

Điểm nhấn là các màn biểu diễn võ chiến đấu Đặc công, từ khởi động, thực hành 4 bài quyền thuật đến võ tổng hợp. Trong đó, các bài quyền tay không gồm Quyền chiến Đặc công, Bát chảo quyền; quyền binh khí gồm Song đoản côn, Côn nhị khúc. Cùng với đó là những nội dung võ tổng hợp như: một người đối kháng với ba, bốn và năm đối thủ, thể hiện khả năng xử trí linh hoạt, kỹ thuật cá nhân và sự phối hợp trong thực hành chiến đấu của bộ đội Đặc công.

Đặc biệt, khách tham quan và người dân còn có cơ hội trực tiếp tham gia các hoạt động trải nghiệm như đi trên cầu sóng; phi dao, phi sao, phi tiêu vào mục tiêu hình nộm; vượt chướng ngại vật tiếp sức; bịt mắt tháo lắp súng K54, AK; thực hành bắn súng AK, K54 bằng thiết bị bắn tập. Các hoạt động được tổ chức kết hợp với những màn biểu diễn võ thuật, công phá, tạo không gian giao lưu sinh động, giúp người dân hiểu hơn về quá trình huấn luyện, rèn luyện và đặc thù nhiệm vụ của bộ đội Đặc công.

Phút nghỉ giải lao giữa giờ luyện tập của các "bóng hồng" Đặc công.

Thông qua các hoạt động tại Triển lãm, Binh chủng Đặc công không chỉ giới thiệu những kỹ thuật võ thuật, khả năng chiến đấu đặc sắc mà còn góp phần lan tỏa hình ảnh người chiến sĩ Đặc công Việt Nam bản lĩnh, tinh nhuệ, mưu trí, dũng cảm. Qua đó, khơi dậy niềm tự hào, tình yêu quê hương, đất nước và củng cố niềm tin của nhân dân đối với Quân đội nhân dân Việt Nam.