Mưa sao băng Leonid trên bầu trời nhìn từ thành phố Giai Mộc Tư, tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc ngày 16/11/2026. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Mưa sao băng Leonid trên bầu trời nhìn từ thành phố Phú Cẩm, tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc ngày 18/11/2026. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Mưa sao băng Leonid trên bầu trời nhìn từ thành phố Tề Tề Cáp Nhĩ, tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc ngày 17/11/2026. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Mưa sao băng Leonid trên bầu trời nhìn từ thành phố Đại Khánh, tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc ngày 16/11/2026. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Mưa sao băng Leonid trên bầu trời nhìn từ thành phố Đại Khánh, tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc ngày 16/11/2026. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Mưa sao băng Leonid trên bầu trời nhìn từ thành phố Phú Cẩm, tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc ngày 17/11/2026. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Mưa sao băng Leonid trên bầu trời nhìn từ thành phố Đồng Giang, tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc ngày 17/11/2026. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Mưa sao băng Leonid trên bầu trời nhìn từ thành phố Mẫu Đơn Giang, tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc ngày 15/11/2026. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Mưa sao băng Leonid trên bầu trời nhìn từ thành phố Đồng Giang, tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc ngày 18/11/2026. (Ảnh: THX/TTXVN phát)