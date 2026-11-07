Chiêm ngưỡng vẻ đẹp độc đáo của nhà gỗ 200 năm tuổi ở Nha Trang

Nằm sát bờ sông Cái thơ mộng ở phường Tây Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) có một ngôi nhà cổ bằng gỗ với tuổi đời hơn 200 năm. Ngôi nhà này có kiến trúc độc đáo thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước mỗi khi đặt chân đến nơi này.

Ngôi nhà cổ thuộc thôn Phú Vinh cách trung tâm Nha Trang khoảng 7km. Theo gia chủ, căn nhà được thiết kế kiểu nhà rường miền Trung với 3 gian, 2 chái, 36 cây cột bằng gỗ căm xe, lợp ngói âm dương.

Chủ nhân của ngôi nhà gỗ đặc biệt này là ông Nguyễn Xuân Hải (88 tuổi). Ngôi nhà được xây dựng từ thời ông cố của ông Hải. Đến ông Hải đã là đời thứ 3 được thừa kế ngôi nhà.

Nhìn từ xa, ngôi nhà hiện lên với diện mạo cổ kính, đen tuyền và cuốn hút mọi ánh nhìn.

Phía trong ngôi nhà có bàn thờ cúng tổ tiên được bày trí chỉn chu, gọn gàng. Theo ông Hải, từng chi tiết đồ vật trong nhà đều được làm thủ công từ cách đây hơn 200 năm.

Đến bây giờ mọi chi tiết đều còn nguyên vẹn dù trải qua thời gian dài hơn 2 thế kỷ.

Không gian trong ngôi nhà được sắp xếp ngăn nắp. Hai bên được bố trí làm nơi ngủ nghỉ với những chiếc phản và bàn ghế bằng gỗ có hình dáng mộc mạc, dễ thương và trưng bày các đồ vật, vật dụng hằng ngày.

Trải qua hàng trăm năm nhưng hệ thống kèo, cột, mái ngói của căn nhà vẫn giữ được nguyên vẹn, chắc chắn và đẹp mắt khiến nhiều người trầm trồ.

Theo ông Hải, những cây cột, trụ đỡ trong nhà dù được chôn dưới đất hàng trăm năm nhưng vẫn không bị mối mọt.

Từ ngoài vào, phần mái hiên được thiết kế thấp, đơn giản nhưng chắc chắn, kiên cố.

Mỗi ngày, đông đảo du khách trong và ngoài nước tìm đến đây tham quan, tìm hiểu về lịch sử, kiến trúc của căn nhà.

Lần đầu đến đây, anh Trần Thanh Tùng (du khách Đồng Nai) đánh giá: “Ngôi nhà này đẹp và có sức hút kỳ lạ. Tôi khâm phục tay nghề của các nghệ nhân ngày trước. Từng đường nét, hoa văn trên tường, đồ vật đều được chạm khắc tỉ mỉ, tinh tế. Mọi thứ đều đẹp đối với tôi”.

Nét thâm trầm của thời gian hiện lên theo từng đường hoa văn chạm trổ, âm thầm tỏa sáng trong căn nhà mang đến cảm giác bình yên cho du khách.

Tuy nhiên điều khiến ông Hải trăn trở nhất là mái ngói âm dương hiện nay khó tìm để thay thế khi mái nhà có xảy ra hư hỏng theo thời gian.

Do gia đình ông mở cửa cho khách tham quan miễn phí nên ông cũng mong mọi người hãy nâng niu, trân trọng các vật dụng được gia đình ông cẩn thận lưu giữ.

Bà Thái Thị Lệ Hằng, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Khánh Hòa cho biết, ngôi nhà của ông Nguyễn Xuân Hải là một điểm đến độc đáo thu hút đông đảo du khách mỗi khi đặt chân đến Nha Trang.

“Thời gian tới, sở sẽ đi khảo sát, đánh giá để cùng gia đình có định hướng phát triển nơi này tốt nhất có thể cho ngành du lịch tỉnh và cho gia đình ông Hải”, bà Hằng chia sẻ.