Chiêm ngưỡng những khu vườn mang đậm dấu ấn văn hóa thế giới tại Trung Quốc

Khu vườn chủ đề Singapore tại Công viên Triển lãm Hoa và Vườn Quốc tế Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc ngày 9/11/2026. (Ảnh: THX/TTXVN phát)
Khu vườn chủ đề New Zealand tại Công viên Triển lãm Hoa và Vườn Quốc tế Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN phát)
Khu vườn chủ đề nước Nga tại Công viên Triển lãm Hoa và Vườn Quốc tế Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN phát)
Khu vườn chủ đề Papua New Guinea tại Công viên Triển lãm Hoa và Vườn Quốc tế Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN phát)
Khu vườn chủ đề Canada tại Công viên Triển lãm Hoa và Vườn Quốc tế Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc ngày 9/11/2026. (Ảnh: THX/TTXVN phát)
Khu vườn chủ đề Australia tại Công viên Triển lãm Hoa và Vườn Quốc tế Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc ngày 9/11/2026. (Ảnh: THX/TTXVN phát)
Du khách tham quan Công viên Triển lãm Hoa và Vườn Quốc tế Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc ngày 9/11/2026. (Ảnh: THX/TTXVN phát)