Chiêm ngưỡng những khu vườn mang đậm dấu ấn văn hóa thế giới tại Trung Quốc

LTS: Quần thể danh thắng Tràng An năm 2025 được định giá kinh tế tổng thể (TEV) lên tới 213 tỷ USD, mở ra một góc nhìn hoàn toàn mới: di sản không chỉ là tài sản bảo tồn tĩnh lặng mà là nguồn vốn kinh tế sống động. Việt Nam hiện có 9 di sản được UNESCO ghi danh vào danh sách di sản thế giới. tháng 9.2026, Cục Di sản Văn hóa tổ chức lấy ý kiến Đề án “Định giá kinh tế di sản, TEV, lượng hóa giá trị kinh tế tổng thể di sản thế giới” liên quan 9 di sản này.