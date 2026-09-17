Chiêm ngưỡng những đồi chè đẹp nức tiếng ở Thái Nguyên
Thái Nguyên được định danh trên bản đồ chè của Việt Nam với thương hiệu “Đệ nhất danh trà”.
Tổng diện tích chè toàn tỉnh là 22.177 ha, hiện hữu ở phần lớn các xã, phường trong tỉnh, hình thành khu vực “Ngũ đại danh trà”, gồm: Trại Cài, Khe Cốc, Tân Cương, La Bằng, Đồng Phúc,… với nhiều đồi chè đẹp, thu hút đông đảo du khách tham quan. Tổng doanh thu từ cây chè hiện đạt trên 14 nghìn tỷ đồng, tỉnh phấn đấu đạt 25 nghìn tỷ vào năm 2030.
Nguồn Báo Thể Thao & Văn Hóa: https://dulich.thethaovanhoa.vn/chiem-nguong-nhung-doi-che-dep-nuc-tieng-o-thai-nguyen-20260917111135047.htm