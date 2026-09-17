Chiêm ngưỡng những đồi chè đẹp nức tiếng ở Thái Nguyên

Tổng diện tích chè toàn tỉnh là 22.177 ha, hiện hữu ở phần lớn các xã, phường trong tỉnh, hình thành khu vực “Ngũ đại danh trà”, gồm: Trại Cài, Khe Cốc, Tân Cương, La Bằng, Đồng Phúc,… với nhiều đồi chè đẹp, thu hút đông đảo du khách tham quan. Tổng doanh thu từ cây chè hiện đạt trên 14 nghìn tỷ đồng, tỉnh phấn đấu đạt 25 nghìn tỷ vào năm 2030.

Phần lớn các đồi chè ở Thái Nguyên được canh tác theo phương pháp VietGAP, hữu cơ. Ảnh: Trần Trang - TTXVN

Đồi chè Shan tuyết cổ thụ có tuổi đời từ 70- 120 năm tại xã Đồng Phúc, Thái Nguyên. Ảnh: Trần Trang - TTXVN

Đồi chè Cầu Đá tại xã La Bằng. Ảnh: Trần Trang - TTXVN

Đồi chè tại xã La Bằng, Thái Nguyên. Ảnh: Trần Trang - TTXVN

Đồi chè xanh mướt nhìn như những thửa ruộng bậc thang. Ảnh: Trần Trang - TTXVN

Đồi chè tại xã La Bằng, Thái Nguyên. Ảnh: Trần Trang - TTXVN

Đồi chè tại xóm Gốc Gạo, xã Vô Tranh (Thái Nguyên). Ảnh: Trần Trang - TTXVN

Đồi chè Cầu Đá tại xã La Bằng, Thái Nguyên. Ảnh: Trần Trang - TTXVN

Đồi chè tại xã Phú Đình, Thái Nguyên. Ảnh: Trần Trang - TTXVN

Du lịch cộng đồng gắn với trải nghiệm trên đồi chè đang được tỉnh Thái Nguyên chú trọng. Ảnh: Trần Trang - TTXVN