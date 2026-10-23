Chiêm ngưỡng mưa sao băng Orionid đạt cực đại

Theo một nghiên cứu công bố ngày 22.10 trên tạp chí Scientific Reports, danh hoạ Van Gogh có thể đã lấy cảm hứng từ bầu trời miền nam nước Pháp vào tháng 7.1889 để vẽ kiệt tác “Đêm đầy sao”, muộn hơn khoảng một tháng so với nhận định trước đây.