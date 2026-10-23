Khoa học

Chiêm ngưỡng mưa sao băng Orionid đạt cực đại

Mưa sao băng Orionid, hình thành từ những mảnh vụn do sao chổi Halley để lại, đạt cực đại trong đêm 21/10 và 22/10.

Báo VietnamPlus
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Mưa sao băng Orionid trên bầu trời nhìn từ thành phố Hải Lâm, tỉnh Hắc Long Giang, Đông Bắc Trung Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Mưa sao băng Orionid trên bầu trời nhìn từ thành phố Hải Lâm, tỉnh Hắc Long Giang, Đông Bắc Trung Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Mưa sao băng Orionid trên bầu trời nhìn từ thành phố Phú Cẩm, tỉnh Hắc Long Giang, Đông Bắc Trung Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Mưa sao băng Orionid trên bầu trời nhìn từ thành phố Phú Cẩm, tỉnh Hắc Long Giang, Đông Bắc Trung Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Mưa sao băng Orionid trên bầu trời nhìn từ thành phố Giai Mộc Tư, tỉnh Hắc Long Giang, Đông Bắc Trung Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Mưa sao băng Orionid trên bầu trời nhìn từ thành phố Giai Mộc Tư, tỉnh Hắc Long Giang, Đông Bắc Trung Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Mưa sao băng Orionid trên bầu trời nhìn từ thành phố Đại Khánh, tỉnh Hắc Long Giang, Đông Bắc Trung Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Mưa sao băng Orionid trên bầu trời nhìn từ thành phố Đại Khánh, tỉnh Hắc Long Giang, Đông Bắc Trung Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Mưa sao băng Orionid trên bầu trời nhìn từ thành phố Tề Tề Cáp Nhĩ, tỉnh Hắc Long Giang, Đông Bắc Trung Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Mưa sao băng Orionid trên bầu trời nhìn từ thành phố Tề Tề Cáp Nhĩ, tỉnh Hắc Long Giang, Đông Bắc Trung Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Mưa sao băng Orionid trên bầu trời nhìn từ huyện Gia Âm, tỉnh Hắc Long Giang, Đông Bắc Trung Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Mưa sao băng Orionid trên bầu trời nhìn từ huyện Gia Âm, tỉnh Hắc Long Giang, Đông Bắc Trung Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Mưa sao băng Orionid trên bầu trời nhìn từ thành phố Triệu Đông, tỉnh Hắc Long Giang, Đông Bắc Trung Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Mưa sao băng Orionid trên bầu trời nhìn từ thành phố Triệu Đông, tỉnh Hắc Long Giang, Đông Bắc Trung Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Mưa sao băng Orionid trên bầu trời nhìn từ thành phố Mẫu Đơn Giang, tỉnh Hắc Long Giang, Đông Bắc Trung Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Mưa sao băng Orionid trên bầu trời nhìn từ thành phố Mẫu Đơn Giang, tỉnh Hắc Long Giang, Đông Bắc Trung Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Mưa sao băng Orionid trên bầu trời nhìn từ thành phố Đồng Giang, tỉnh Hắc Long Giang, Đông Bắc Trung Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Mưa sao băng Orionid trên bầu trời nhìn từ thành phố Đồng Giang, tỉnh Hắc Long Giang, Đông Bắc Trung Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Mưa sao băng Orionid trên bầu trời nhìn từ thành phố Tề Tề Cáp Nhĩ, tỉnh Hắc Long Giang, Đông Bắc Trung Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Mưa sao băng Orionid trên bầu trời nhìn từ thành phố Tề Tề Cáp Nhĩ, tỉnh Hắc Long Giang, Đông Bắc Trung Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Mưa sao băng Orionid trên bầu trời nhìn từ thành phố Y Xuân, tỉnh Hắc Long Giang, Đông Bắc Trung Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Mưa sao băng Orionid trên bầu trời nhìn từ thành phố Y Xuân, tỉnh Hắc Long Giang, Đông Bắc Trung Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Mưa sao băng Orionid trên bầu trời nhìn từ thành phố Song Áp Sơn, tỉnh Hắc Long Giang, Đông Bắc Trung Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Mưa sao băng Orionid trên bầu trời nhìn từ thành phố Song Áp Sơn, tỉnh Hắc Long Giang, Đông Bắc Trung Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Mưa sao băng Orionid trên bầu trời nhìn từ thành phố Đại Khánh, tỉnh Hắc Long Giang, Đông Bắc Trung Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Mưa sao băng Orionid trên bầu trời nhìn từ thành phố Đại Khánh, tỉnh Hắc Long Giang, Đông Bắc Trung Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Mưa sao băng Orionid trên bầu trời nhìn từ thành phố Đại Khánh, tỉnh Hắc Long Giang, Đông Bắc Trung Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Mưa sao băng Orionid trên bầu trời nhìn từ thành phố Đại Khánh, tỉnh Hắc Long Giang, Đông Bắc Trung Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Mưa sao băng Orionid trên bầu trời nhìn từ thành phố Mẫu Đơn Giang, tỉnh Hắc Long Giang, Đông Bắc Trung Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Mưa sao băng Orionid trên bầu trời nhìn từ thành phố Mẫu Đơn Giang, tỉnh Hắc Long Giang, Đông Bắc Trung Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Mưa sao băng Orionid trên bầu trời nhìn từ thành phố Giai Mộc Tư, tỉnh Hắc Long Giang, Đông Bắc Trung Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Mưa sao băng Orionid trên bầu trời nhìn từ thành phố Giai Mộc Tư, tỉnh Hắc Long Giang, Đông Bắc Trung Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Nguồn VietnamPlus: https://www.vietnamplus.vn/chiem-nguong-mua-sao-bang-orionid-dat-cuc-dai-post1143790.vnp