Chiêm ngưỡng MSI Prestige N16 Flip AI+: Nền tảng NVIDIA RTX Spark cùng bộ nhớ RAM tới 128GB

MSI vừa công bố chương trình đặt hàng trước cho dòng máy tính xách tay xoay gập cao cấp Prestige N16 Flip AI+ tại thị trường Việt Nam từ ngày 08/10/2026. Đây là dòng thiết bị tiên phong tích hợp nền tảng phần cứng NVIDIA RTX Spark, hướng tới kỷ nguyên Agentic AI với khả năng vận hành các mô hình trí tuệ nhân tạo cục bộ ở quy mô lớn.

MSI ra mắt Prestige N16 Flip AI+

Kiến trúc NVIDIA RTX Spark và khả năng xử lý AI cục bộ

Trọng tâm sức mạnh của MSI Prestige N16 Flip AI+ nằm ở nền tảng tính toán NVIDIA RTX Spark, cấu thành từ sự kết hợp giữa CPU NVIDIA Grace và GPU Blackwell RTX. Cấu trúc phần cứng này cung cấp năng lực tính toán AI đạt mức 1 petaflop FP4, tạo điều kiện cho hệ thống vận hành trơn tru các mô hình trợ lý ảo độc lập (Local AI) ngay trên máy mà không phụ thuộc vào đường truyền mạng hay hạ tầng đám mây.

Phương thức xử lý dữ liệu trực tiếp trên thiết bị giúp tăng cường tính bảo mật cho những luồng thông tin nhạy cảm của doanh nghiệp, đồng thời loại bỏ độ trễ kết nối mạng và tiết kiệm chi phí dịch vụ trực tuyến. Bên cạnh đó, thiết bị tương thích toàn diện với nền tảng NVIDIA CUDA, hỗ trợ tối ưu các công cụ phát triển phần mềm AI. Các công nghệ đồ họa chuyên dụng như Ray Tracing, NVIDIA DLSS và NVIDIA Reflex cũng được trang bị để đáp ứng tác vụ render 3D và xử lý video chuyên nghiệp.

Sản phẩm có RAM lên tới 128GB

Bộ nhớ hợp nhất 128GB tối ưu hóa hiệu năng

Nhằm giải quyết triệt để vấn đề quá tải bộ nhớ trong các tác vụ phức tạp, Prestige N16 Flip AI+ cung cấp tùy chọn bộ nhớ hợp nhất (Unified Memory) LPDDR5x với dung lượng tối đa 128GB. Băng thông truyền tải rộng giữa CPU và GPU cho phép thiết bị xử lý mượt mà các tệp dự án đồ họa 3D có độ lớn lên tới 90GB mà không gây ra hiện tượng tắc nghẽn dữ liệu.

Về phần mềm, thiết bị vận hành trên nền tảng Windows 11 Pro (Windows on ARM), mang lại sự linh hoạt khi hỗ trợ cả ứng dụng chuẩn ARM lẫn phần mềm Windows truyền thống qua cơ chế giả lập. Sự kết hợp giữa khả năng quản lý điện năng từ vi xử lý RTX Spark và viên pin dung lượng 99.9Wh giúp máy duy trì hiệu năng ổn định trong suốt quá trình làm việc di động lẫn khi cắm nguồn.

Prestige N16 Flip AI+ có cấu hình ấn tượng

Thiết kế xoay gập 360 độ và màn hình Tandem OLED

Prestige N16 Flip AI+ là sản phẩm xoay gập 2-trong-1 đầu tiên sở hữu chip RTX Spark trên thị trường. Bản lề 360 độ hỗ trợ chuyển đổi linh hoạt qua các chế độ máy tính xách tay thông thường, máy tính bảng, dạng lều hoặc dạng trình chiếu. Thiết bị đi kèm bút cảm ứng MSI Nano Pen với cơ chế sạc không dây tiện lợi thông qua khe cắm tích hợp ngay dưới thân máy.

Màn hình cảm ứng 16-inch của máy ứng dụng công nghệ Tandem OLED với độ phân giải UHD+ trên bản 128GB RAM hoặc 2.8K trên bản 64GB RAM. Màn hình hỗ trợ tần số quét biến thiên (VRR) trong khoảng 30Hz - 120Hz, độ sáng tối đa hơn 1000 nits, độ phủ màu đạt 100% DCI-P3 và độ lệch màu Delta E < 1 đạt chuẩn Calman Verification. Không gian thao tác còn có bàn rê MSI Action Touchpad mở rộng thêm 53% diện tích, đầu đọc thẻ nhớ SD và hệ thống âm thanh 4 loa.

Thông số màn hình sản phẩm

Thông số kỹ thuật và giá phân phối tại Việt Nam

MSI Prestige N16 Flip AI+ được phân phối chính hãng tại Việt Nam với hai phiên bản cấu hình chi tiết như sau:

Sản phẩm mở chương trình đặt hàng trước từ ngày 08/10/2026 trên hệ thống bán lẻ ủy quyền toàn quốc. Những khách hàng đặt mua trong đợt đầu kéo dài đến ngày 31/12/2026 nhận thêm các dịch vụ bảo hành mở rộng lên 3 năm, bảo hiểm hư hại tai nạn 1 năm cùng quà tặng ổ lưu trữ MSI Dual Drive 128GB.