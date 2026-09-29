Chiêm ngưỡng mô hình phục dựng Điện Kính Thiên tại Hoàng thành Thăng Long

Sau 15 năm nghiên cứu và khảo cổ, Điện Kính Thiên sẽ bước vào giai đoạn bảo quản, tu bổ, phục hồi. (Nguồn: TTXVN)

Sáng 29/9, tại Khu di sản Trung tâm Hoàng thành Thăng Long - Hà Nội, Thành phố Hà Nội tổ chức lễ khởi công Dự án đầu tư bảo quản, tu bổ, phục hồi Điện Kính Thiên.

Dự án được triển khai là sự tiếp tục quá trình nghiên cứu, chuẩn bị kéo dài 15 năm nhằm bảo tồn, phục hồi và phát huy giá trị Di sản Thế giới Khu Trung tâm Hoàng thành Thăng Long - Hà Nội.

Trong khuôn khổ sự kiện, không gian trưng bày về tính xác thực của phương án phục dựng Điện Kính Thiên cũng thu hút sự chú ý. Tại đây, mô hình Chính điện Kính Thiên được đặt trong tổng thể không gian giới thiệu quá trình nghiên cứu, các cơ sở khoa học và những yêu cầu đặt ra đối với việc phục hồi công trình.

Năm 2011, những khảo cổ đầu tiên đánh thức kho tàng ký ức dưới lòng đất khu vực trung tâm của Hoàng thành. Tới nay, hơn 10.000 m² được khai quật, hàng triệu hiện vật được tìm thấy, từng bước xác định chính xác quy mô, kết cấu, kiến trúc của chính điện.

Đó là tòa nhà có diện tích 1.585 m², được tổ chức theo cấu trúc “cửu ngũ chí tôn”, tức rộng 9 gian, sâu 5 gian, trong đó gian chính giữa rộng nhất.

Bộ mái chính điện gồm 2 tầng, có góc đao cong, được lợp ngói rồng hoàng lưu ly, ngói liên châu và ngói diềm như ý trang trí tượng rồng.

Phía trước là sân điện rộng hơn 1.000 m², nơi nhà vua thiết triều và tổ chức các nghi lễ lớn, quan trọng nhất.

Theo “Đại Việt sử ký toàn thư”, ngay sau khi đánh bại quân Minh và giành lại độc lập cho đất nước, năm 1428, vua Lê Thái Tổ lên ngôi và tiếp tục chọn Thăng Long làm kinh đô. Trên nền các cung điện thời Lý và Trần, triều Lê cho xây dựng một chính điện mới mang tên Điện Kính Thiên, trở thành trung tâm của hoàng cung.

Tên gọi “Kính Thiên” mang nghĩa “kính trời”, thể hiện tư tưởng trị quốc của các vị hoàng đế và quan niệm về tính chính danh của vương triều.

Không gian trưng bày tập trung vào vấn đề then chốt của dự án: Tính xác thực. Phương án phục dựng được xây dựng trên cơ sở các nguyên tắc về tính xác thực trong các văn kiện quốc tế và tham chiếu bộ công cụ do ICOMOS đề xuất.

Theo kết quả tổng hợp nghiên cứu, mức độ xác thực của phương án kiến trúc được phân thành 5 nhóm: 22% có mức độ xác thực rất cao; 40% xác thực cao; 14% xác thực trung bình; 14% xác thực thấp và 10% xác thực yếu.

Tại không gian trưng bày, công chúng có thể tiếp cận mô hình điện Kính Thiên trong tương quan với các tư liệu và kết quả nghiên cứu. Mô hình giúp hình dung rõ hơn quy mô của tòa điện, cấu trúc tổng thể, hình thức mái cũng như mối liên hệ giữa chính điện với sân điện phía trước.

Việc đánh giá này nhằm làm rõ mức độ tin cậy của các dữ liệu được sử dụng cho từng thành phần, chi tiết kiến trúc, qua đó tạo cơ sở khoa học cho việc lựa chọn giải pháp phục dựng.

Tại không gian trưng bày, công chúng có thể tiếp cận mô hình Điện Kính Thiên trong tương quan với các tư liệu và kết quả nghiên cứu. Mô hình giúp hình dung rõ hơn quy mô của tòa điện, cấu trúc tổng thể, hình thức mái cũng như mối liên hệ giữa chính điện với sân điện phía trước.

Dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi điện Kính Thiên dự kiến hoàn thành vào năm 2029. Khi hoàn thành, công trình được kỳ vọng trở thành một không gian văn hóa - lịch sử quan trọng của Thủ đô, góp phần tôn vinh các thế hệ tiền nhân và đưa những giá trị của Hoàng thành Thăng Long đến gần hơn với người dân, du khách trong nước và quốc tế.