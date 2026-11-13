Chiêm ngưỡng không gian nghệ thuật đặc sắc tại Lễ kỷ niệm 950 năm Quốc Tử Giám – Quốc học Việt Nam

Với chủ đề “Tinh hoa đạo học”, chương trình được xây dựng như một hành trình trở về với cội nguồn Quốc học, tôn vinh những giá trị tinh thần đã hun đúc và làm nên sức sống bền bỉ của nền giáo dục Việt Nam qua các thời kỳ.

Từ dấu mốc lịch sử năm 1076 với sự ra đời của Quốc Tử Giám đến truyền thống đào tạo, bồi dưỡng và trọng dụng hiền tài, chương trình khắc họa chiều sâu và sức sống của đạo học trong dòng chảy lịch sử dân tộc.

Theo Tổng đạo diễn chương trình Phạm Hoàng Giang, không chỉ tái hiện những dấu ấn lịch sử, chương trình còn hướng tới khẳng định vai trò của đạo học trong việc bồi đắp tri thức, hun đúc nhân cách, nuôi dưỡng khát vọng cống hiến và hình thành những thế hệ con người có trí tuệ, bản lĩnh, trách nhiệm với đất nước.

Không gian sân khấu giàu tính nghệ thuật, được đầu tư công phu với nhiều lớp lang trình diễn. Vẻ đẹp truyền thống hòa quyện với hơi thở đương đại, trong đó công nghệ sân khấu hiện đại được ứng dụng khéo léo, tạo nên những hiệu ứng thị giác ấn tượng nhưng vẫn tôn lên vẻ cổ kính, linh thiêng của không gian di sản Văn Miếu – Quốc Tử Giám.

Thông qua ngôn ngữ sân khấu, âm nhạc, hình ảnh và các tiết mục trình diễn, câu chuyện về hành trình gần 950 năm của Quốc Tử Giám được tái hiện theo cách thể hiện mới mẻ, giàu cảm xúc.

Khán giả được dẫn dắt qua những lát cắt lịch sử, từ buổi đầu hình thành nền Quốc học đến truyền thống tôn sư trọng đạo, đề cao tri thức và trọng dụng người tài. Sự kết hợp giữa các yếu tố nghệ thuật truyền thống và phương thức biểu đạt hiện đại góp phần đưa những giá trị lịch sử đến gần hơn với công chúng hôm nay.

Đặc biệt, việc lựa chọn sân Thái Học làm không gian tổ chức chương trình mang ý nghĩa kết nối giữa nội dung nghệ thuật với chính di sản. Trong không gian từng chứng kiến và lưu giữ những dấu ấn của nền giáo dục phong kiến Việt Nam, câu chuyện về đạo học được kể bằng ngôn ngữ nghệ thuật đương đại, tạo nên sự giao thoa giữa quá khứ và hiện tại.

Di sản vì thế không chỉ là phông nền cho một sự kiện kỷ niệm mà còn trở thành một phần của câu chuyện, góp phần tăng chiều sâu và sức lan tỏa cho chương trình. Lễ kỷ niệm cấp quốc gia “950 năm Quốc Tử Giám – Quốc học Việt Nam” được kỳ vọng sẽ tạo dấu ấn văn hóa đặc biệt, góp phần lan tỏa niềm tự hào về truyền thống Quốc học, đồng thời chuyển tải thông điệp về trách nhiệm kế thừa, phát huy tinh hoa đạo học trong thời đại mới.