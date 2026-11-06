Chiêm ngưỡng kho tư liệu quý về 45 năm Giáo hội Phật giáo Việt Nam

Không gian triển lãm Văn hóa Phật giáo tại Thư viện Trí Quảng, Học viện Phật giáo Việt Nam ở TP.HCM, giới thiệu hành trình 45 năm hình thành và phát triển của Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Hàng trăm hình ảnh, tư liệu được bố trí theo từng chủ đề, tái hiện những dấu mốc quan trọng trong quá trình xây dựng, phát triển và đồng hành cùng dân tộc của Giáo hội.

Bộ pháp y của Tổ Khánh Hòa - Như Trí, nhân vật có nhiều đóng góp trong phong trào chấn hưng Phật giáo, là một trong những hiện vật đáng chú ý tại triển lãm.

Hiện vật gắn với các bậc tiền nhân được trưng bày giúp người xem hiểu thêm về lịch sử, truyền thống và những đóng góp của các thế hệ đi trước đối với Phật giáo Việt Nam.

Không gian trưng bày hoạt động Phật sự của 13 Ban, Viện Trung ương, phản ánh sự đa dạng trong các lĩnh vực hoạt động của Giáo hội suốt 45 năm qua.

Không gian Di sản văn hóa Phật giáo giới thiệu những giá trị vật thể và phi vật thể được gìn giữ qua nhiều thế hệ, đặt ra yêu cầu bảo tồn và phát huy di sản trong đời sống đương đại.

Những tác phẩm điêu khắc được giới thiệu trong không gian triển lãm, thể hiện sự giao thoa giữa nghệ thuật tạo hình và các giá trị văn hóa Phật giáo.

Không chỉ là nơi trưng bày, triển lãm còn mở ra cơ hội để thế hệ trẻ tiếp cận lịch sử, hiểu hơn về những giá trị văn hóa và tinh thần của Phật giáo Việt Nam.

Không gian trưng bày các công trình nghiên cứu, phiên dịch kinh điển giới thiệu những nỗ lực bảo tồn và phát huy kho tàng tri thức Phật học.

Những tư liệu được lưu giữ qua nhiều năm giúp công chúng hình dung rõ hơn quá trình hình thành, củng cố và phát triển của Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Bên cạnh hình ảnh và tư liệu lịch sử, triển lãm còn giới thiệu các bậc Long Tượng của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam qua các thời kỳ.

Khu vực trưng bày đề án Pháp phục giới thiệu các mẫu trang phục dành cho tăng ni, góp phần làm rõ bản sắc và những giá trị truyền thống trong pháp phục Phật giáo Việt Nam.

Qua từng hình ảnh, hiện vật và tư liệu, triển lãm góp phần kết nối quá khứ với hiện tại, lan tỏa những giá trị văn hóa Phật giáo đến công chúng.

Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Viện trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM, Đệ tứ Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam, đã sử dụng chiếc xe Volkswagen Beetle này từ năm 1981 khi Ngài đảm nhận chức vụ Trưởng ban Hoằng pháp Trung ương Giáo hội hơn 30 năm. Chiếc xe này đã đưa Ngài đến mọi miền của đất nước để hoằng pháp lợi sanh.

Triển lãm Văn hóa Phật giáo mở cửa đón tăng ni, Phật tử và công chúng đến hết ngày 7/11, là dịp để tìm hiểu lịch sử, thưởng lãm nghệ thuật và khám phá những giá trị đặc sắc của Phật giáo Việt Nam.