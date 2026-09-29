Chiêm ngưỡng iPhone màn hình gập phiên bản mạ bạc, giá hơn 550 triệu đồng

Phiên bản iPhone Duo đặc biệt do hãng chế tác xa xỉ Caviar thực hiện. Mang tên “Liquid Metal” (Kim loại lỏng), thiết bị được chế tác hoàn toàn từ bạc sterling. Ảnh: Caviar

Theo trang Daily Mail (Anh), mẫu iPhone đắt nhất của Apple - iPhone Duo - vừa được giới thiệu hồi đầu tháng này có giá khởi điểm khoảng 2.000 USD. Tuy nhiên, mức giá này vẫn khá khiêm tốn so với phiên bản đặc biệt do hãng chế tác xa xỉ Caviar thực hiện.

Mang tên “Liquid Metal” (Kim loại lỏng), phiên bản đặc biệt được chế tác hoàn toàn từ bạc sterling và đánh bóng như gương. Caviar cho biết ý tưởng thiết kế bắt nguồn từ kiểu dáng màn hình gập của iPhone Duo, với bề mặt gợi hình ảnh một khối kim loại như đông cứng giữa chuyển động.

Những mảng phản chiếu thay đổi theo góc nhìn, tạo chiều sâu cho thiết kế, trong khi các đường nét mềm mại mang tính điêu khắc nhấn mạnh kiểu dáng mới của thiết bị. Caviar cho rằng tổng thể này tạo cảm giác bề mặt điện thoại cũng đang chuyển động và biến đổi theo quá trình gập mở.

Caviar cho biết ý tưởng chế tác phiên bản “Liquid Metal” nảy sinh sau khi hãng nghiên cứu cơ chế gập của iPhone Duo. Ảnh: Caviar

Theo Caviar, bạc sterling được tạo hình thành các chi tiết nổi, sau đó đánh bóng để tạo hiệu ứng phản chiếu.

Chỉ 17 chiếc Liquid Metal iPhone Duo được chế tác. Phiên bản 256 GB có giá 18.840 USD, bản 512 GB giá 19.200 USD, còn bản 1 TB có giá 19.910 USD. Đắt nhất là phiên bản 2 TB, với giá 21.340 USD.

Như vậy, phiên bản cao cấp nhất của Caviar có giá cao gấp khoảng 10 lần iPhone Duo nguyên bản của Apple.

Caviar cũng đã ra mắt phiên bản “Palmette 18K” dành cho iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max, mang phong cách Art Deco và được chế tác từ vàng 18K cùng kim cương. Ảnh: Caviar

Đây không phải lần đầu Caviar đưa các sản phẩm Apple vào phân khúc xa xỉ. Công ty đã tạo ra 76 phiên bản đặc biệt dành cho iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max, với giá từ 7.130 đến 88.290 USD.

Trong số đó, mẫu “Palmette 18K” thuộc phân khúc cao cấp nhất, được chế tác theo phong cách Art Deco từ vàng 18K và kim cương. Thân máy mang họa tiết lá cọ, lấy cảm hứng từ những hàng cọ đặc trưng của Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE). Hơn 100 viên kim cương được đính thủ công trên các chi tiết trang trí, trong khi logo Apple cũng được gắn đá quý.

Hồi tháng 4, Caviar từng gây chú ý khi chế tác một phiên bản iPhone 17 Pro Max xa xỉ, trong đó có một mảnh vải lấy từ chiếc áo cổ lọ mang tính biểu tượng của cựu CEO Apple Steve Jobs.