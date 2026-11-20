Những ngày này, tại khu vực đối diện vườn hoa Lý Thái Tổ (phường Hoàn Kiếm, Hà Nội), mô hình cặp rồng thời Lý với quy mô lớn đang được khẩn trương thi công, thu hút sự chú ý của người dân và du khách. Công trình không chỉ tạo điểm nhấn cảnh quan bên hồ Gươm mà còn mang ý nghĩa tôn vinh lịch sử, văn hóa dân tộc, gợi nhắc dấu mốc vua Lý Thái Tổ dời đô về Thăng Long.

Mô hình cặp rồng được thiết kế với chiều cao khoảng 10m, tổng chiều dài khoảng 80m, tạo hình từ xốp và các vật liệu nhẹ. Với kích thước nổi bật, công trình có bố cục đối xứng, hai đầu rồng cùng hướng về vòng tròn ở vị trí trung tâm. Cách sắp đặt này hàm ý sự hội tụ tinh hoa văn hóa từ mọi miền đất nước về Thủ đô, góp phần tạo nên sự phong phú, đa dạng nhưng thống nhất trong bản sắc văn hóa Việt Nam.

Điểm nhấn của mô hình là phần đầu rồng hướng lên trời, miệng ngậm ngọc, thể hiện vẻ uy nghi nhưng không kém phần thanh thoát.

Thân rồng tròn, uốn khúc nhịp nhàng, thu nhỏ dần về phía đuôi, tạo cảm giác uyển chuyển, nhẹ nhàng như đang bay giữa tầng mây.

Những đường thân rồng nối tiếp, uốn lượn tạo cảm giác chuyển động không ngừng, gợi liên tưởng đến dòng chảy văn hóa Việt Nam bền bỉ qua nhiều thế hệ. Từ những giá trị được hun đúc trong lịch sử, hình tượng nghệ thuật truyền thống được tái hiện bằng cách tiếp cận mới, góp phần đưa di sản đến gần hơn với công chúng trong không gian nghệ thuật đương đại.

Các công nhân đang tích cực hoàn thiện từng chi tiết của mô hình, từ phần đầu, thân đến những đường nét trang trí. Các hạng mục được khẩn trương triển khai nhằm bảo đảm tiến độ, sẵn sàng phục vụ người dân và du khách tham quan.

Ở phía đối diện, khu vực vườn hoa Lý Thái Tổ cũng đang được trang hoàng với nhiều hạng mục phục vụ sự kiện, nổi bật là mô hình tái hiện “Chiếu dời đô”. Sự kết hợp giữa hình tượng rồng thời Lý và dấu mốc lịch sử dời đô tạo nên không gian văn hóa giàu ý nghĩa, đưa những câu chuyện về lịch sử Thăng Long hiện diện sinh động giữa lòng Hà Nội.

Việc tái hiện cặp rồng thời Lý bên hồ Gươm nằm trong chuỗi hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam tại Hà Nội năm 2026, diễn ra từ ngày 21 đến 24-11. Với cách thể hiện quy mô, giàu tính biểu tượng, công trình hứa hẹn trở thành điểm nhấn thu hút người dân, du khách, góp phần lan tỏa tình yêu di sản và niềm tự hào về truyền thống văn hóa nghìn năm của Thủ đô.