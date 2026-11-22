Sự kiện thu hút hơn 2.000 người tham gia, tạo nên bức tranh di sản rực rỡ sắc màu giữa không gian đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm

Điểm nhấn đặc biệt của sự kiện là màn đồng xác lập kỷ lục Người Việt toàn cầu về số lượng nam mặc áo dài nhiều nhất từ trước tới nay

500 nam sinh viên trong tà áo dài truyền thống tham gia khối diễu hành theo chủ đề “Áo dài Nam - Dòng chảy Di sản”

Chương trình góp phần lan tỏa mạnh mẽ phong trào mặc áo dài đến nam giới ở mọi tầng lớp trong các dịp lễ hội, ngày lễ lớn và sự kiện văn hóa

Khoảng 800 thành viên thuộc Ngày hội Việt phục “Bách Hoa Bộ Hành” sải bước tự hào trong không gian đi bộ

Khối diễu hành “Bách Hoa Bộ Hành” tái hiện sinh động nhiều loại hình cổ phục, áo dài ngũ thân và các trang phục truyền thống Việt Nam

Để công chúng cảm nhận rõ nét chiều sâu văn hóa, các khối trang phục trong “Bách Hoa Bộ Hành” được tổ chức theo chủ đề, theo dạng thức: áo dài, áo tấc, áo nhật bình, áo giao lĩnh, áo viên lĩnh… và theo chức năng: thường phục, tế phục, triều phục…

Đoàn diễu hành quy tụ đại diện các địa phương như TP. Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng, Đắk Lắk, Thái Nguyên cùng nhiều tổ chức, câu lạc bộ, đơn vị, hội viên

Các bộ trang phục mang hơi thở di sản đến gần hơn với từng người dân và du khách

Đông đảo người dân Thủ đô tập trung hai bên đường hào hứng theo dõi, cổ vũ cho các khối diễu hành

Du khách quốc tế thích thú dừng chân ghi lại những khoảnh khắc ấn tượng về nét đẹp văn hóa truyền thống Việt Nam

Chương trình khép lại thành công tốt đẹp, góp phần quảng bá hình ảnh du lịch Hà Nội vừa đậm đà bản sắc văn hóa Việt Nam, vừa tích cực hội nhập quốc tế trong kỷ nguyên mới