100% trang phục trình diễn đều do chính tay cán bộ, đoàn viên, học sinh, sinh viên lên ý tưởng, tự tay thiết kế và chế tác từ các chất liệu sáng tạo, thân thiện môi trường, lấy cảm hứng từ đường nét mềm mại của con tôm Cà Mau và văn hóa sông nước miền Tây.

Cuộc thi được tổ chức nhằm tôn vinh giá trị ngành hàng tôm, khơi dậy niềm tự hào quê hương, tạo sân chơi cho các bạn trẻ.

Bộ trang phục “Tôm xanh tái sinh, Sắc cam đại dương” của Đoàn phường Lý Văn Lâm.

Trang phục mang tên “Tôm Cà Mau – Hành Trình Xanh” của Trường THPT Cà Mau được tạo nên từ những chất liệu gần gũi như bìa các tông, giấy gói hoa quả và quần áo cũ.

Trang phục thiết kế và trình diễn của đoàn Trường Cao đẳng Cà Mau.

Toàn bộ trang phục được tái chế từ rác thải sinh hoạt.

Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam phường An Xuyên với bộ trang phục chủ đề "Sắc tôm quê hương – Khát vọng vươn xa".

Thiết kế được làm từ chiếu và lưới.

Bộ trang phục “Vũ khúc Tôm Đất Mũi – Bản hòa ca sinh thái” của Xã Đoàn Phú Mỹ.

Bộ trang phục được làm từ lá dừa nước, lá đước kết hợp lưới mành và tre.

Bộ trang phục của Đoàn Thanh niên UBND tỉnh với chủ đề “Tôm Cà Mau vươn tầm biển lớn”.

Trang phục được làm từ chất liệu tre, giấy... tạo hình con tôm sú đối với trang phục nam và con tôm khô đối với trang phục nữ.

Trang phục thiết kế của Đoàn phường An Xuyên với chủ đề “Sắc xanh Đất Mũi – Tôm cua vươn biển lớn”.

Trang phục được thiết kế từ bìa carton, mút xốp, túi nilon, chai nhựa, vỏ sò.

Trang phục “Tôm Cà Mau – Sắc màu Đất Mũi” của Trường THPT Hồ Thị Kỷ.

Trang phục lấy con tôm Cà Mau làm hình tượng trung tâm, kết nối với thiên nhiên và văn hóa vùng Đất Mũi.

Ban Thanh niên Công an tỉnh Cà Mau với trang phục “Tôm Cà Mau khát vọng vươn xa”.

Đoàn các cơ quan Đảng tỉnh với trang phục “Tôm Đất Mũi – Sắc màu sinh thái, nhịp sống miền Tây”.

Người mẫu trình diễn: Lê Thiên Thanh - Huỳnh Trung Toàn.