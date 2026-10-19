Chiêm ngưỡng bảo tháp ở Khánh Hòa được gắn hàng triệu vỏ ốc

Chùa Từ Vân tọa lạc tại phường Cam Linh, tỉnh Khánh Hòa, cách trung tâm phường Nha Trang hơn 60km về phía Nam.

Một điểm ấn tượng tại chùa Từ Vân là tháp Bảo Tích được làm từ san hô, vỏ ốc và vỏ sò. Công trình có 8 cửa, gọi là cửa Bát Chánh Đạo, xung quanh tháp lớn là 49 tháp nhỏ. Để có được vẻ độc đáo, riêng biệt như vậy, các sư thầy tại chùa Từ Vân, phường Cam Linh (Khánh Hòa) đã phải dành 4 năm đi nhặt vỏ sò, vỏ ốc và san hô từ bãi biển để xây tháp Bảo Tích này. Người dân địa phương thường gọi nơi này là "chùa Ốc".

Từ cổng chùa đi vào, du khách có thể thấy tượng Phật ở phía bên phải. Phía trong là khu vực chánh điện, hai bên lối đi được xây dựng các hình rồng uốn lượn. Tường và trần ngôi tháp được trang trí bằng vỏ sò, ốc, san hô do chính tay các sư thầy ở chùa đi nhặt về.

Trần tháp được trang trí bằng vỏ ốc đẹp như 1 bức tranh. Tháp Bảo Tích khởi công năm 1994, hoàn thiện năm 1998. Công trình cao 39 m, được các nhà sư đắp dần từ móng mà không có bản vẽ thiết kế ban đầu.

Công trình có 8 cửa, tượng trưng cho "Bát Chánh Đạo". Du khách bị mê hoặc trước vẻ đẹp độc đáo của ngôi bảo tháp.

Cổng chính của tháp Bảo Tích hướng về phía Đông; mỗi tháp nhỏ xung quanh đều đặt một tượng Phật. Tháp có hai tầng, trong đó tầng dưới mở cửa cho khách tham quan. Tường và lối ra vào được đắp bằng vỏ sò, vỏ ốc và san hô.

Để làm nên công trình "có 1 không 2" này, các nhà sư đã thu gom vỏ trên bãi biển Cam Ranh, sau đó kết hợp với xi măng để xây dựng, tạo thành không gian tu tập và tham quan cho người dân.

Tầng hai của tháp là nơi thờ Phật. Mái vòm hình nón được ghép từ san hô và vỏ ốc, xen kẽ các lỗ thông gió. Từng vỏ ốc được gắn tỉ mỉ, cẩn thận lên tường tháp biến nơi đây trở thành công trình kiến trúc độc nhất vô nhị. Nhiều du khách ví không gian bên trong tháp như một vỏ ốc khổng lồ.

Lần đầu đến với nơi này, chị Nguyễn Linh Đan (du khách Tp.HCM) hào hứng cho biết: "Tôi rất ấn tượng với kiến trúc của tháp Bảo Tích. Việc các sư bỏ công sức đi nhặt từng vỏ ốc rồi chà rửa, cẩn thận gắn lên tường thì quá là nhọc công. Đổi lại, mọi người đã được chiêm ngưỡng một kiệt tác độc đáo. Quá đẹp!".

Bề ngoài bảo tháp cũng được đắp từ san hô và vỏ ốc. Theo sư Thích Giác Dưỡng, người tu hành tại chùa Từ Vân, tháp Bảo Tích chủ yếu do các sư thầy và một số đạo hữu cùng tham gia xây dựng. "Vật liệu để xây tháp được các sư thầy và đạo hữu đi nhặt từ những khu vực người dân không còn sử dụng, sau đó mang về rửa sạch để loại bỏ tạp chất, phục vụ thi công công trình", sư Dưỡng cho hay.

Công trình chủ yếu dùng san hô kết hợp xi măng làm kết cấu, không sử dụng cốt thép vì lo ngại muối trong san hô gây ăn mòn kim loại; còn vỏ ốc được ốp bên ngoài với mục đích trang trí. Đại diện chùa Từ Vân cho biết vào các dịp lễ, Tết, lượng khách đến tham quan có thể lên tới 50.000 lượt mỗi ngày.

Các nhà sư đã thu gom vỏ trên bãi biển Cam Ranh, sau đó kết hợp với xi măng để xây dựng, tạo thành không gian tu tập và tham quan cho người dân. "Khó xác định được số lượng cụ thể vỏ ốc, vỏ sò, san hô dùng để xây dựng tháp. Tuy nhiên, theo ước tính, con số này có thể lên tới hàng triệu đơn vị", sư Dưỡng chia sẻ.