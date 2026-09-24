Ban Chỉ đạo diễn tập phòng thủ dân sự xã Chiêm Hóa tổ chức diễn tập phòng thủ dân sự: Ứng phó bão, lụt và tìm kiếm cứu nạn năm 2026.

Thực hiện kế hoạch của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các cấp, công tác diễn tập ứng phó bão lụt và tìm kiếm cứu nạn tại xã Chiêm Hóa được chuẩn bị chu đáo, bài bản.

Cuộc diễn tập xoay quanh các tình huống giả định sát thực tế địa phương như: Mưa lớn kéo dài gây lũ quét, sạt lở đất đá đe dọa khu dân cư ven sông suối; nước sông Gâm và hệ thống suối lớn trên địa bàn dâng cao gây ngập lụt cục bộ chia cắt một số thôn, xóm; nhà cửa bị tốc mái, cây đổ ngổn ngang và có người bị nạn cần cứu hộ khẩn cấp.

Nội dung diễn tập được chia thành 2 giai đoạn chính, thể hiện rõ vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của hệ thống chính trị: Giai đoạn 1 (Tổ chức chuẩn bị ứng phó bão, lụt và tìm kiếm cứu nạn): Hội nghị Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn xã họp khẩn cấp, đánh giá tình hình thời tiết, ban hành các mệnh lệnh cấp bách, triển khai phương án di dời nhân dân và tài sản ra khỏi vùng nguy hiểm, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng ban, ngành, đoàn thể. Giai đoạn 2 (Thực hành ứng phó bão, lụt và tìm kiếm cứu nạn): Lực lượng xung kích phòng chống thiên tai tại chỗ phối hợp nhịp nhàng cùng lực lượng dân quân tự vệ, công an xã thực hành các kỹ thuật cứu hộ, cứu nạn.

Điểm mới của cuộc diễn tập năm nay là không tổ chức thực binh ngoài thực địa, toàn bộ nội dung tập trung vào vận hành cơ chế, xử trí các tình huống giả định trên bản đồ, sơ đồ. Qua đó, đánh giá năng lực lãnh đạo, chỉ huy, điều hành và khả năng tham mưu, xử lý tình huống thiên tai của cấp ủy, chính quyền và các lực lượng tại cơ sở.

Lãnh đạo UBND xã Chiêm Hóa trao Giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức và tham gia diễn tập.

Kết thúc diễn tập, Ban Chỉ đạo đánh giá cuộc diễn tập phòng thủ dân sự xã Chiêm Hóa đạt xuất sắc, hoàn thành toàn bộ mục tiêu, yêu cầu đề ra, bảo đảm an toàn tuyệt đối. Qua diễn tập góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ huy, điều hành của cấp ủy, chính quyền và các lực lượng trong ứng phó thiên tai, tìm kiếm cứu nạn; đồng thời làm rõ trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị, sẵn sàng xử lý hiệu quả các tình huống, bảo vệ tính mạng và tài sản của nhân dân trong mùa mưa bão năm 2026.

Nhân dịp này, UBND xã Chiêm Hóa tặng Giấy khen cho 2 tập thể và 6 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức và tham gia diễn tập.