Chiêm Hóa tiếp nhận 162 đơn vị máu tại Ngày hội hiến máu tình nguyện năm 2026

Cán bộ, nhân dân, tình nguyện viên xã Chiêm Hóa tham gia hiến máu tại Ngày hội.

Ngày hội thu hút trên 300 cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, đoàn viên, hội viên và người dân đăng ký tham gia. Với tinh thần trách nhiệm và nghĩa cử sẻ chia vì cộng đồng, các tình nguyện viên đã tích cực hưởng ứng, góp phần lan tỏa thông điệp nhân ái của phong trào hiến máu tình nguyện. Kết thúc ngày hội, Ban Tổ chức tiếp nhận được162 đơn vị máu.

Đây là hoạt động thiết thực hưởng ứng đợt thi đua cao điểm “80 ngày hành động vì cộng đồng”, hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Hội Chữ thập đỏ Việt Nam (23-11-1946 – 23-11-2026). Qua đó, góp phần bổ sung nguồn máu phục vụ cấp cứu, điều trị người bệnh, đồng thời lan tỏa tinh thần nhân ái, trách nhiệm và sự chung tay vì cộng đồng trong các tầng lớp Nhân dân xã Chiêm Hóa.