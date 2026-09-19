Chiếm đoạt tiền thu hộ của 34 đơn hàng để chi tiêu và trả nợ

Ngày 19/9, Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh vừa khởi tố 2 vụ án, khởi tố 2 bị can gồm Hoàng Lý Hùng (SN 1994, trú tại thôn Gia Kè, xã Yên Nguyên, tỉnh Tuyên Quang) và Bùi Văn Đức (SN 2002, trú tại thôn 10, xã Tân Long, tỉnh Tuyên Quang) về tội “Tham ô tài sản”, quy định tại Điều 353 Bộ luật Hình sự.

Theo cơ quan công an, hai vụ án liên quan đến việc các bị can lợi dụng nhiệm vụ giao hàng để chiếm đoạt tiền thu hộ (COD) của 34 đơn hàng.

Các đối tượng Bùi Văn Đức, Hoàng Lý Hùng (từ trái qua phải). Ảnh: Công an tỉnh Tuyên Quang.

Thủ đoạn của các đối tượng là sau khi giao hàng và thu tiền từ khách, thay vì nộp lại số tiền COD cho doanh nghiệp theo quy định, các đối tượng giữ lại để chi tiêu cá nhân, trả nợ hoặc sử dụng vào những mục đích khác. Có trường hợp, tiền thu được từ đơn hàng sau được sử dụng để bù vào khoản tiền đã chiếm giữ và sử dụng trước đó.

Công an tỉnh Tuyên Quang khuyến cáo nhân viên giao hàng phải thực hiện nghiêm các quy trình thu, nộp và đối soát tiền COD. Nhân viên cần nhận thức rõ, tiền thu hộ COD nhận từ khách hàng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ không phải là tài sản mà người giao hàng được quyền tự ý sử dụng.

Việc cố ý chiếm đoạt số tiền này có thể dẫn đến trách nhiệm pháp lý theo quy định của pháp luật, tùy thuộc tính chất, mức độ và các tình tiết cụ thể của từng vụ việc.