Chiếm đoạt hơn 11 tỷ đồng khi người quen nhờ mua nhà ở nước ngoài

Ngày 7/11, Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, Cơ quan CSĐT đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Đào Hồng Thái (SN 1981, ngụ phường Long Đức) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo kết quả điều tra ban đầu, tháng 3/2025, Thái biết chị Đ.T.V. (SN 1973, ngụ phường Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh) có nhu cầu mua nhà ở nước ngoài để người thân sinh sống. Thái cùng em gái là Đ.T.T.T. (đang định cư ở nước ngoài) nhận lời giúp chị V. tìm mua nhà.

Cơ quan CSĐT tống đạt các quyết định tố tụng đối với Đào Hồng Thái.

Trong khoảng thời gian từ ngày 11/4/2025 đến ngày 23/4/2025, chị Đ.T.V. tin tưởng, nhiều lần chuyển tiền cho Thái với tổng số tiền hơn 11 tỷ đồng. Tuy nhiên, Thái không thực hiện việc tìm mua nhà mà sử dụng số tiền trên vào mục đích cá nhân. Hiện Thái không có khả năng hoàn trả tiền cho bị hại.

Hiện vụ án đang được Cơ quan CSĐT tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.