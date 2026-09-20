Chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng bằng hợp đồng đặt cọc mua bán nhà ở xã hội

Tòa án nhân dân TP Hà Nội vừa đưa các bị cáo Nguyễn Thị Kiều Anh (SN 1988, ở xã Thư Lâm, Hà Nội), Cù Chính Phương (SN 1957, ở Lê Thanh Nghị, Hải Phòng), Đoàn Công Bình (SN 1976, ở xã Kha Sơn, tỉnh Thái Nguyên) và 3 bị cáo khác ra xét xử về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo cáo trạng, Tổng Công ty Đầu tư phát triển Nhà và Đô thị Bộ Quốc phòng (MHDI) là Chủ đầu tư 2 Dự án (gồm Dự án X2 Đại Kim và Dự án CT4 Yên Nghĩa).

Các bị cáo trong vụ án tại phiên tòa trả hồ sơ điều tra bổ sung.

Các căn hộ chung cư tại Dự án X2 Đại Kim (phường Định Công, Hà Nội) chỉ được phép bán cho các hộ gia đình tái định cư khi nhà nước thu hồi dất phục vụ các dự án giải phóng mặt bằng trên địa bàn TP Hà Nội.

Tương tự, Dự án đầu tư xây dựng khu nhà Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội (Dự án CT4 Yên Nghĩa), thuộc phường Yên Nghĩa, TP Hà Nội theo Quyết định phê duyệt dự án số 5343/QĐ-BQP ngày 12/12/2014 của Bộ Quốc phòng với mục tiêu đầu tư xây dựng khu nhà ở và hạ tầng kỹ thuật đồng bộ giải quyết nhu cầu nhà ở cho cán bộ Bộ Tư lệnh Thủ Đô, cán bộ Bộ Quốc phòng và các đối tượng khác theo quy định.

Quá trình thực hiện, triển khai các dự án, Tổng Công ty Đầu tư phát triển Nhà và Đô thị Bộ Quốc phòng không ký kết, không làm việc cũng như không nhận tiền để hợp tác kinh doanh, cam kết bán, ủy quyền phân phối, mua bán, chuyển nhượng các căn hộ tại các Dự án trên cho Công ty Compa, Công ty SPT và các cá nhân Nguyễn Thị Kiều Anh, Cù Chính Phương, Đoàn Công Bình cùng 3 cá nhân liên quan là Nguyễn Ngọc Vương, Bùi Việt Quân và Nguyễn Đình Ngọc.

Tuy nhiên, để chiếm đoạt tiền của các khách hàng, Bùi Việt Quân và Nguyễn Ngọc Vương cùng bàn nhau đưa ra thông tin để Công ty Compa do Nguyễn Thị Kiều Anh điều hành ký kết hợp đồng hợp tác với MHDI mua các căn hộ tại hai dự án trên.

Từ đó Kiều Anh đã làm giả các Hợp đồng hợp tác, Hợp đồng mua bán các căn hộ tại hai dự án X2 Đại Kim và CT4 Yên Nghĩa với MHDI rồi đưa cho Cù Chính Phương, Đoàn Công Bình để giới thiệu cho 3 khách hàng có nhu cầu mua căn hộ tại các dự án này nhằm mục đích ký hợp đồng đặt cọc trong việc mua bán căn hộ. Sau khi nhận tiền, các bị cáo không thực hiện như cam kết mà chiếm đoạt và sử dụng cá nhân.

Cơ quan chức năng xác định, trong thời gian từ ngày 15-4-2024 đến ngày 17-5-2024, các bị cáo đã chiếm đoạt của các bị hại là Phạm Thị Thanh, Lương Thị Liên, Dương Thị Thu Hiền với tổng số tiền gần 23 tỷ đồng.

Viện kiểm sát xác định, Nguyễn Thị Kiều Anh giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu. Bị cáo này trực tiếp điều hành Công ty Compa, sử dụng các tài liệu khống với nội dung thể hiện Công ty Compa được quyền phân phối, chuyển nhượng căn hộ tại các dự án để Cù Chính Phương, Đoàn Công Bình giới thiệu cho các khách hàng, tạo sự tin tưởng và ký hợp đồng đặt cọc, nhận tiền và chiếm đoạt, sử dụng cho mục đích cá nhân.

Bị cáo Cù Chính Phương và Đoàn Công Bình là đồng phạm thực hành tích cực trong việc sử dụng pháp nhân Công ty Compa và kết hợp với Kiều Anh sử dụng các hợp đồng giả do Kiều Anh lập để giới thiệu cho các khách hàng tin mà ký hợp đồng đặt cọc, nhằm mục đích chiếm đoạt tiền của khách hàng.

Trong vụ án này, Viện kiểm sát xác định, bị cáo Nguyễn Thị Kiều Anh hưởng lợi bất chính số tiền hơn 5,7 tỷ đồng, Cù Chính Phương hưởng lợi số tiền hơn 5,4 tỷ đồng và Đoàn Công Bình hưởng lợi số tiền gần 840 triệu đồng.

Đưa vụ án ra xét xử, song Tòa án nhân dân TP Hà Nội đã quyết định trả hồ sơ điều tra bổ sung nhằm làm rõ dòng tiền các bị cáo chiếm đoạt và tránh bỏ lọt tội phạm.