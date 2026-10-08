Chiếc xe thể thao bị đánh cắp 6 năm trước bất ngờ được tìm thấy dưới đáy sông

Theo Carscoops, chiếc Corvette C7 Grand Sport bị mất trộm tại Waynesboro, bang Georgia, Mỹ vào tháng 12/2020. Sau gần 6 năm mất tích, mẫu xe thể thao này bất ngờ được tìm thấy dưới đáy một con sông cũng ở bang Georgia.

Chiếc C7 được phát hiện bởi một thợ lặn thuộc tổ chức Rapid Compassion Collective trong một lần lặn gần đây. Khi được kéo lên khỏi dòng nước, Corvette phủ đầy bùn và phù sa nhưng vẫn có thể nhận dạng khá dễ dàng nhờ bộ tem màu đen-xanh đặc trưng và nhãn dán trên kính chắn gió.

Điều gây bất ngờ là lớp dán ngoại thất hai tông màu vẫn gần như nguyên vẹn dù chiếc xe nhiều khả năng đã nằm dưới nước trong thời gian dài.

Tuy nhiên, vẻ ngoài còn khá nguyên vẹn không đồng nghĩa chiếc Corvette có thể hoạt động trở lại. Nước đã xâm nhập nghiêm trọng vào bên trong xe.

Đèn pha bị ngập gần một nửa, trong khi khoang cabin cũng chứa đầy nước và bùn. Sau nhiều năm nằm dưới sông, hệ thống điện, các bộ điều khiển điện tử cùng nhiều chi tiết cơ khí bên trong gần như chắc chắn đã bị hư hỏng nặng.

Bên ngoài, các tấm thân xe vẫn giữ được hình dáng tương đối tốt, nhưng chiếc Corvette được đánh giá gần như không còn khả năng trở lại đường phố.

Điều đáng chú ý là trước khi mất tích, chiếc xe thể thao này đã được độ lại với ngoại thất hai màu khá đặc biệt. Đây cũng là yếu tố giúp cộng đồng mạng nhanh chóng nhận ra chiếc xe sau khi hình ảnh được đăng tải.

Cách chiếc Corvette bị đưa xuống sông vẫn là một bí ẩn. Một giả thuyết được đặt ra là những kẻ trộm đã tìm cách phi tang chiếc xe sau khi sử dụng hoặc tháo dỡ những bộ phận có giá trị.

Sau gần 6 năm nằm dưới nước, chiếc Corvette cuối cùng cũng được tìm thấy, nhưng hành trình của nó nhiều khả năng sẽ kết thúc tại một bãi phế liệu thay vì trở lại đường phố.

Chevrolet Corvette C7 Grand Sport được sản xuất trong giai đoạn 2017-2019, là phiên bản hiệu năng cao kết hợp động cơ của Corvette Stingray với nhiều nâng cấp khung gầm, thân rộng và hệ thống phanh, lốp thiên về vận hành thể thao.

Xe sử dụng động cơ V8 LT1 hút khí tự nhiên dung tích 6,2 lít, cho công suất khoảng 460 mã lực và mô-men xoắn 630 Nm, kết hợp hộp số sàn 7 cấp hoặc tự động 8 cấp, dẫn động cầu sau. Corvette C7 Grand Sport có thể đạt tốc độ tối đa khoảng 282-290 km/h tùy phiên bản và tăng tốc 0-100 km/h trong khoảng 4,1-4,2 giây.

Khi mới bán tại Mỹ, Chevrolet Corvette Grand Sport coupe có giá khởi điểm khoảng 66.445 USD (khoảng 1,8 tỷ đồng), chưa bao gồm các tùy chọn.

(Theo Carscoops)

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