Chiếc xe máy ở siêu thị bị mất trộm, Công an vào cuộc liền làm rõ danh tính kẻ xấu

Theo Trang TTĐT Công an TP Đà Nẵng, qua công tác quản lý địa bàn, rà soát đối tượng, Công an phường Quảng Phú, TP Đà Nẵng đã kịp thời phát hiện một nam thanh niên điều khiển xe mô tô có biểu hiện nghi vấn.

Qua kiểm tra, đối tượng khai nhận chiếc xe đang sử dụng là tài sản trộm cắp, đang trên đường tìm nơi tiêu thụ thì bị phát hiện.

Cụ thể, ngày 29/10/2026, trên tuyến đường Bà Tá đi An Hà, thuộc khối phố An Phú, Công an phường Quảng Phú phát hiện nam thanh niên điều khiển xe mô tô mang biển kiểm soát 43AC-181.80 có nhiều biểu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra hành chính.

Ảnh: Công an TP Đà Nẵng

Tại cơ quan Công an, nam thanh niên khai tên N.V.T. (SN 2004, trú thôn Hà Lộc, xã Tam Xuân, TP Đà Nẵng). T. khai nhận đã trộm cắp chiếc xe mô tô trên vào tối 28/10/2026 tại khu vực siêu thị Co.opmart, phường Tam Kỳ, TP Đà Nẵng. Khi đang tìm nơi tiêu thụ tài sản thì T. bị lực lượng Công an phát hiện.

Sau đó, Công an phường Quảng Phú đã chuyển hồ sơ, đối tượng và tang vật đến Công an phường Tam Kỳ để tiếp tục điều tra, xác minh, xử lý theo thẩm quyền.

Qua vụ việc, Công an phường Quảng Phú khuyến cáo người dân nâng cao tinh thần cảnh giác, chủ động bảo quản tài sản, đặc biệt là xe mô tô, xe máy; lựa chọn nơi đỗ xe an toàn, sử dụng khóa chống trộm và không chủ quan khi để tài sản tại khu vực công cộng. Khi phát hiện các đối tượng hoặc hành vi có dấu hiệu nghi vấn liên quan đến an ninh, trật tự, người dân cần kịp thời thông báo cho cơ quan Công an gần nhất để phối hợp xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật.