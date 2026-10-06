Chiếc xe khách bất ngờ bùng cháy khi đang đổ đèo ở Lào Cai

Camera hiện trường đã ghi lại được những hình ảnh kinh hoàng từ vụ hỏa hoạn xảy ra vào khoảng 10h45 sáng ngày 5/10 vừa qua tại Km8+700 trên tỉnh lộ 155, thuộc thôn Láo Vàng Chải, xã Cốc San, tỉnh Lào Cai.

Vào thời điểm trên, chiếc xe khách đang đổ đèo hướng từ Sa Pa về thành phố Lào Cai thì sự cố xảy ra. Lúc chiếc xe khách đang đổ đèo thì ngọn lửa bùng phát từ khu vực lốp sau rồi nhanh chóng cháy lan bao trùm toàn bộ xe.

Rất may tài xế và hành khách đã kịp thời thoát nạn khi vụ hỏa hoạn xảy ra. Nhưng có thể thấy, ngọn lửa bùng cháy dữ dội khiến các phương tiện ùn tắc từ xa. Cảnh sát giao thông, Công an xã Cốc San và lực lượng Phòng cháy chữa cháy đã nhanh chóng có mặt dập lửa, đồng thời phân luồng phương tiện sang Quốc lộ 4D để tránh ùn tắc trên tỉnh lộ 155.

Lực lượng chức năng nhận định việc rà phanh liên tục trên đoạn dốc dài khiến hệ thống phanh và lốp sau quá nhiệt, phát sinh cháy. Nguyên nhân vụ việc hiện đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.