Chiếc xe dừng đỗ ở ngã ba trong đêm, hé lộ chuyện bất ngờ về bé gái sinh năm 2011

Theo tin từ Công an tỉnh Sơn La, khoảng 21h30 ngày 5/10, trong quá trình tuần tra bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn, Tổ công tác Công an xã Yên Sơn, tỉnh Sơn La phát hiện một trường hợp dừng đỗ xe tại khu vực ngã ba bản Chờ Lồng, xã Yên Sơn.

Qua kiểm tra, xác minh, Tổ công tác xác định cháu V.T.L (sinh năm 2011, trú tại xã Yên Sơn, tỉnh Sơn La).

Cháu L. tại cơ quan công an. Ảnh: CA.

Liên hệ với gia đình, lực lượng Công an được biết cháu V.T.L bị người lạ rủ rê, lôi kéo đi làm ăn xa tại tỉnh Bắc Ninh. Mặc dù gia đình không đồng ý, cháu vẫn tự ý bỏ nhà đi trong đêm, khiến người thân lo lắng và không thể liên lạc.

Công an xã Yên Sơn đã đưa cháu V.T.L về trụ sở, thăm hỏi, động viên, đồng thời phân tích những nguy cơ, hiểm họa có thể xảy ra khi tự ý đi làm xa theo lời rủ rê của người lạ. Sau khi ổn định tâm lý, cháu V.T.L được bàn giao an toàn cho gia đình.

Cảm kích trước tinh thần trách nhiệm, sự sâu sát địa bàn và thái độ tận tụy “Vì Nhân dân phục vụ” của cán bộ, chiến sĩ Công an xã Yên Sơn, gia đình cháu V.T.L đã gửi thư cảm ơn tập thể đơn vị.