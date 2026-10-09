Chiếc xe buýt lật nghiêng trên đường, học sinh bị văng xuống vỉa hè

Đoạn clip ghi lại cho thấy chiếc xe buýt quá tải đang từ từ di chuyển ra khỏi một ngã tư ở Ecuador trước khi nó nghiêng hẳn sang một bên. Toàn bộ nhóm nữ sinh bị hất văng xuống vỉa hè đông đúc.

Chỉ vài phút trước đó, các cô gái còn đang hát hò và nhảy múa, thậm chí cả người lái xe đeo kính râm cũng nhún nhảy theo điệu nhạc.

Nhạc vang vọng khắp xe buýt khi nó chạy qua Azogues, trong một cuộc diễu hành đường phố do trường Công giáo La Providencia Educational Unit tổ chức.

Các em học sinh đang đu bám vào thành xe buýt - được trang trí bằng bóng bay - thì chiếc xe đột nhiên mất thăng bằng. Vụ tai nạn diễn ra vào khoảng 1h chiều ngày 3/10.

Toàn bộ học sinh tầng trên bị hất văng xuống vỉa hè. (Nguồn: Jam Press)

Chiếc xe suýt chút nữa đã đè bẹp một ô tô đang chờ qua đường. Lực lượng cứu hỏa, cảnh sát và nhân viên y tế đã nhanh chóng đến hiện trường trong khi người dân xung quanh cố gắng hết sức để giúp đỡ các học sinh bị thương.

Theo giám đốc bệnh viện Clemed ở Azogues, Fernando Quevedo, ít nhất 22 người đã được đưa đến bệnh viện này.

3 người bị thương ở ngực và đầu, một người khác bị gãy tay, người thứ 5 bị chấn thương xương ức.

Những nạn nhân còn lại đã được đưa đến các bệnh viện khác trong khu vực. Rất may là không ai thiệt mạng trong vụ tai nạn.

Các cuộc điều tra ban đầu cho thấy chiếc xe buýt đã va chạm với vật gì đó trên mặt đường. Một giả thuyết khác cho rằng chiếc xe buýt 2 tầng đã chở quá tải hành khách.

Phương Linh (theo The Sun)