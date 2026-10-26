Chiếc ví bị mất tại buổi hòa nhạc được gửi trả qua đường bưu điện

Chủ nhân chiếc ví, tạm gọi là "A", chia sẻ trên mạng xã hội rằng, họ đã đánh rơi chiếc ví đựng thẻ, hiệu Louis Vuitton, tại buổi hòa nhạc của ngôi sao nhạc pop The Weeknd, diễn ra ở Goyang, tỉnh Gyeonggi, vào ngày 8/10 vừa qua. Vì cho rằng, cơ hội tìm lại được chiếc ví là rất mong manh, A đã bắt đầu các thủ tục làm lại thẻ và giấy tờ tùy thân, thậm chí còn tìm mua một chiếc ví mới.

Mười ngày sau đó, vào ngày 18/10, A kiểm tra hộp thư của mình và bất ngờ tìm thấy một món quà không ngờ tới: Chiếc ví đã mất trước đó. Hóa ra, một người dân tên là B, hiện đang sống tại Gimpo, tỉnh Gyeonggi, đã tìm thấy chiếc ví và gửi trả lại cho A. Được biết, B đã xem địa chỉ ghi trên bằng lái xe bên trong ví, rồi tự mình gửi trả lại.

"Họ thậm chí còn tự bỏ tiền túi ra để trả phí bưu điện", A xúc động chia sẻ, đồng thời cho biết, hành động này đã "khôi phục niềm tin của tôi vào lòng tốt con người trong suốt những năm tháng tới". A đã cố gắng tìm cách liên lạc với B để bày tỏ lòng biết ơn, với ý định gửi một món quà cảm ơn đến địa chỉ người gửi ghi trên bưu kiện, nếu không thể liên lạc trực tiếp. Cuối cùng, vì không thể tìm ra B, vào ngày 25/10, A đã gửi một lá thư viết tay cùng một món quà đến địa chỉ người gửi ghi trên bưu kiện, để thay lời cảm ơn.

Trong thư, A viết: "Tôi đã vô cùng suy sụp vì nghĩ rằng, chiếc ví của mình đã mất hẳn, nên không từ ngữ nào có thể diễn tả hết niềm hạnh phúc khi nhận lại được nó. Tôi thực sự xúc động trước sự ấm áp và hào phóng của bạn. Bạn thậm chí còn tự bỏ tiền túi để chi trả phí gửi bưu điện. Cảm ơn bạn rất nhiều!".

A chia sẻ thêm: "Ngoài niềm vui khi tìm lại được ví, trải nghiệm này còn ý nghĩa hơn thế vì nó cho tôi thấy tinh thần công dân tốt đẹp và lòng nhân ái vẫn luôn hiện hữu trong xã hội chúng ta. Tôi sẽ mãi ghi nhớ lòng tốt của bạn".

Câu chuyện ấm lòng chưa dừng lại ở đó. Sau khi nhận được một món quà nhỏ bày tỏ lòng biết ơn, B đã liên lạc lại qua mạng xã hội.

B viết: "Tôi cũng từng bị mất ví nên hiểu rõ cảm giác lo lắng. Đó là lý do tại sao tôi gửi trả lại ngay lập tức. Ban đầu, tôi định gửi ẩn danh, nhưng được thông báo là cần phải ghi tên và địa chỉ người gửi. Cuối cùng, chính tôi lại là người nhận được một món quà tuyệt vời. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng, lòng tốt của mình lại được đáp lại theo cách cảm động đến thế. Có lẽ, cảm giác ấm áp này sẽ còn theo tôi suốt cả năm nay".

Khi nhắc về B, A bày tỏ: "Mỗi lời nói và hành động của họ đều tỏa ra sự ấm áp. Tôi rất muốn biết thêm về họ và kết nối nhiều hơn, nhưng lại sợ làm phiền, nên thôi, tôi xin giữ lại điều này như một kỷ niệm đẹp".

Khi biết đến câu chuyện này, cư dân mạng đã để lại nhiều bình luận: Cách họ hồi đáp việc nhận lại ví bằng một lá thư thật ấm lòng; Đây chắc chắn sẽ là một ngày đáng nhớ, thậm chí còn đáng nhớ hơn cả buổi biểu diễn mà họ đã tham dự; Cả tâm hồn lẫn nét chữ của họ đều thật đẹp; Ước mong một thế giới nơi những câu chuyện đặc biệt như thế này trở thành điều bình thường mỗi ngày; Cả hai người họ đều thực sự là những con người tuyệt vời...