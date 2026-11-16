Chiếc ván trượt bay trong phim viễn tưởng năm 1989 nay có phiên bản ngoài đời thực

Đây là nguyên mẫu ván trượt bay (hoverboard) mà Jake Roger tự chế tạo trong gara nhà mình. Ảnh: IE.

Những ai từng xem bộ phim khoa học viễn tưởng "Back to the Future II" ra mắt năm 1989 hẳn đều mong chờ ngày được trải nghiệm chiếc ván trượt bay (hoverboard) mà nhân vật Marty McFly sử dụng. Tuy nhiên, không ai biết phải chờ bao lâu nữa để công nghệ này thực sự xuất hiện trên thị trường.

Khoảng 10 năm trước, những nỗ lực phát triển công nghệ ván trượt bay bắt đầu có những bước tiến mới. Dù nhiều dự án đã được triển khai trong suốt những năm qua, chưa có sản phẩm nào đạt đến mức khả thi về mặt thương mại. Dẫu vậy, những người đam mê công nghệ vẫn không ngừng tìm cách đưa ý tưởng này tiến xa hơn.

Mới đây, nhà sáng tạo độc lập Jake Rogers đã thử chế tạo một chiếc ván trượt bay có kích thước chỉ bằng lòng bàn tay, sử dụng các vật liệu in 3D, nam châm, động cơ không chổi than cùng một số linh kiện tận dụng từ gara cá nhân.

Sau nhiều tuần thực hiện, anh đã chế tạo thành công một nguyên mẫu ván trượt bay mini. Rogers mô tả đây là thiết bị có thể hoạt động và lơ lửng phía trên một tấm đồng dày mà không cần dây nối, bánh xe hay đệm khí.

Bố trí nam châm theo cấu hình Halbach

Thiết kế hoàn thiện tích hợp hai rotor quay ngược chiều nhau, bộ điều khiển tốc độ điện tử (ESC), một bộ chuyển đổi giúp hạ điện áp cấp cho bo mạch và hai viên pin. Tất cả được đặt bên trong lớp vỏ màu hồng nhạt in 3D bằng sợi nhựa Polymaker.

Để tối ưu hiệu suất, Rogers còn tự thiết kế và in 3D các rotor nhằm bố trí một vòng gồm 12 nam châm neodymium N52 theo cấu hình Halbach. Anh lựa chọn cách sắp xếp này để tập trung từ trường mạnh hướng xuống dưới, trong khi từ trường phía trên được duy trì ở mức yếu.

Tuy nhiên, phiên bản hoạt động bằng pin và không cần dây nối hiện nay chỉ ra đời sau nhiều vòng điều chỉnh, thử nghiệm. Trong những lần thử đầu tiên, Rogers sử dụng một động cơ duy nhất để nâng một khung thiết bị nhẹ lên khỏi mặt đất. Nhưng cấu hình với nhiều dây điện lộ ra ngoài khiến thiết bị rung lắc, đồng thời xoay bất thường do mô-men phản lực từ động cơ.

Cất cánh nhờ nguồn điện từ pin

Để khắc phục hiện tượng xoắn, Rogers lắp thêm một động cơ thứ hai. Ban đầu, thiết bị liên tục bị lật, nhưng vấn đề được giải quyết sau khi anh sắp xếp lại hệ thống dây điện bị rối. Dù vậy, một thách thức khác nhanh chóng xuất hiện: lực ly tâm lớn khiến các nam châm liên tục bị văng ra phía ngoài.

Rogers quyết định giảm số lượng nam châm từ 16 xuống còn 12 chiếc trên mỗi động cơ. Điều chỉnh này giúp giảm khoảng 40% lực hướng ra ngoài, trong khi vẫn duy trì tốc độ quay như trước.

Sau khi xử lý các vấn đề trên, Rogers tiến hành thiết kế lại thiết bị lần cuối. Anh loại bỏ những viên pin không còn hoạt động vốn được bổ sung trước đó để cân bằng khung máy, thay vào đó bố trí các bộ pin 3S còn hoạt động ở giữa hai động cơ.

Nhờ thay đổi này, chiếc ván trượt nhỏ gọn đã có thể tự di chuyển lơ lửng trên bề mặt tấm đồng. Khả năng hoạt động không cần dây nối có được nhờ bộ pin cung cấp điện áp 22,2 volt khi thiết bị được bật.

Tuy nhiên, Rogers cũng cho thấy thiết bị vẫn chưa thực sự ổn định và cần có sự hỗ trợ để duy trì trạng thái cân bằng.

Để tìm hiểu rõ hơn về lực nâng do thiết kế tạo ra, Rogers còn lắp một cảm biến lên thiết bị và sử dụng mô phỏng để thực hiện các phép tính. Theo ước tính của anh, một nam châm nặng 3,84 gram quay ở tốc độ 8.000 vòng/phút chịu lực khoảng 61 newton. Trong khi đó, một rotor hoàn chỉnh có thể tạo ra lực tương đương 941 gram-lực khi quay ở tốc độ 3.000 vòng/phút, với khe hở 5 mm.

Dù vậy, Rogers không quá dựa vào những con số thu được từ mô phỏng này, bởi chúng được tính toán dựa trên một thiết bị rung lắc dữ dội trong quá trình lơ lửng.

Bất chấp những hạn chế hiện tại, Rogers tin rằng ý tưởng này vẫn còn nhiều tiềm năng phát triển. Trong video đăng trên YouTube, anh cho biết mục tiêu tiếp theo là chế tạo một chiếc ván trượt bay cỡ lớn có thể chở người, mang tên HALO-1. Thiết bị này sẽ cần một bề mặt dẫn điện để có thể di chuyển.

Tuy nhiên, trước khi theo đuổi mục tiêu đó, Rogers dự định thử sức với một món đồ chơi ván trượt mini có kích thước chỉ bằng ngón tay.

Theo IE