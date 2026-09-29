Chiếc tủ đặc biệt ở ngôi trường vùng ven TPHCM

Gian hàng đặc biệt mang tên "Tủ thiện nguyện 0 đồng" tại Trường THPT Bình Tân

Ở một góc sân Trường THPT Bình Tân, ngôi trường ở vùng ven TPHCM vừa cho ra mắt gian hàng đặc biệt, gian hàng "Tủ thiện nguyện 0 đồng".

Cô Nguyễn Thị Kim Huệ, Hiệu trưởng Trường THPT Bình Tân, chia sẻ, những ngày TPHCM vào mùa mưa, chứng kiến không ít học sinh bối rối đến lớp với bộ đồng phục còn ướt, đôi giày chưa kịp khô, nhiều phụ huynh còn chật vật lo cho con từng chiếc cặp sách, cuốn tập, bộ sách giáo khoa cho năm học mới, nhiều gia đình còn vất vả, Ban Giám hiệu cùng tập thể giáo viên Trường THPT Bình Tân đã nảy ra ý tưởng xây dựng gian hàng “Tủ thiện nguyện 0 đồng”. Chiếc tủ đặc biệt xuất hiện mang tinh thần “Tương thân tương ái – Người có đến cho, người cần đến lấy”.

Học sinh gửi tặng những món đồ tại "Tủ thiện nguyện 0 đồng"

Gian hàng "tủ thiện nguyện 0 đồng" được vận hành theo hình thức mở nhằm xóa bỏ mọi rào cản và khoảng cách, nhanh chóng trở thành cầu nối yêu thương giữa nhà trường, phụ huynh và các thế hệ học sinh. “Tủ 0 đồng” không giới hạn đối tượng thụ hưởng, bất kỳ học sinh hay phụ huynh nào khi có nhu cầu đều có thể chủ động đến nhận, tùy theo điều kiện, nhu cầu. Gian hàng tuy nhỏ bé nhưng tạo thành một vòng tròn gắn kết trọn vẹn giữa lòng tốt cho đi và sự trân trọng nhận lại.

Bất kỳ học sinh hay phụ huynh nào khi có nhu cầu đều có thể chủ động đến cho, nhận, tùy theo điều kiện, nhu cầu

Hiệu trưởng Trường THPT Bình Tân, nói thêm, dù mới phát động, nhưng từ sự chung tay đóng góp của thầy cô, phụ huynh và các em học sinh, nhiều tấm vải áo dài, bộ đồng phục, chiếc balo, đôi giày đến cây bút, cuốn sách… đều được gom góp chỉn chu, đặt vào gian hàng trước khi trao tận tay người cần. "Sự hỗ trợ kịp thời này không chỉ nâng bước các em trên con đường học tập mà còn giúp giảm bớt phần nào lo toan gánh nặng cho các gia đình"- cô Huệ cho biết.

Nhiều tấm vải áo dài, bộ đồng phục, chiếc balo, đôi giày đến cây bút, cuốn sách đều được gom góp chỉn chu, đặt vào gian hàng trước khi trao tận tay người cần

Để những món đồ trao đi luôn thể hiện sự trân trọng, chỉn chu, nhà trường cũng lưu ý mọi vật phẩm gửi vào tủ đều phải đáp ứng tiêu chí sạch sẽ, tươm tất và còn giá trị sử dụng tốt. Đặc biệt, việc các thế hệ cựu học sinh gửi lại những bộ áo dài, đồng phục cũ đã tạo nên nét đẹp trao truyền tình cảm ý nghĩa giữa các thế hệ học sinh từng trưởng thành dưới mái Trường THPT Bình Tân.

Tận tay trao gửi những cuốn tập mới, em Lâm Thị Kim Anh, học sinh lớp 10C12, Trường THPT Bình Tân, chia sẻ dù chiếc tủ không hào nhoáng hay mang giá trị vật chất quá to lớn, nhưng mỗi món đồ bên trong lại đong đầy sự đồng cảm và tình yêu thương. "Với em, đây là một việc làm vô cùng ý nghĩa, nhất là với những bạn còn khó khăn đang cần sự giúp đỡ. Từ những cuốn vở trắng, cặp, sách giáo khoa...đều là nguồn động viên to lớn. Tủ thiện nguyện 0 đồng cũng là cách để nhắc nhở chúng em biết đồng cảm, sẻ chia với các bạn của mình"- Lâm Thị Kim Anh, bày tỏ.

Theo cô Nguyễn Thị Kim Huệ, "Tủ thiện nguyện 0 đồng" ở trường mong muốn chính là trạm dừng của lòng nhân ái, nơi mỗi món đồ trao đi là một niềm vui ở lại, để các thầy, cô và học sinh của trường cùng nhau nuôi dưỡng môi trường giáo dục nhân văn và lòng nhân ái.